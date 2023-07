Salman Khan Angry On Pooja Bhatt Gang: कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी 2' के इस वीकेंड का वार एपिसोड का सबको इंतजार था। फैंस का मानना था कि इस बार सलमान खान आते ही कंटेस्टेंट्स की बैंड बजा देंगे और ऐसा ही हुआ। शनिवार के एपिसोड में सलमान खान ने जेड हदीद और बेबिका धुर्वे की अकल ठिकाने लगाने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने किसिंग कॉन्ट्रोवर्सी पर आकंक्षा को भी खरी खोटी सुनाई। वहीं, अब सलमान खान (Salman Khan) के गुस्से का शिकार पूजा भट्ट और फलक नाज होने वाली हैं, जिसकी एक झलक मेकर्स ने दिखा दी है। Also Read - Bigg Boss OTT 2 से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए ये 7 कंटेस्टेंट, क्या इस बार होगा डबल इविक्शन?

दरअसल, जियो सिनेमा पर बिग बॉस ओटीटी 2 (Bigg Boss OTT 2) का अपकमिंग एपिसोड का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें सलमान खान अभिषेक मल्हान (Abhishek Malhan) का सपोर्ट करते दिख रहे हैं। शो के बीते एपिसोड में फलक और पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) ने अभिषेक की परवरिश पर सवाल उठाया था और ये मुद्दा वीकेंड का वार में उठाते हुए सलमान ने फलक से कहा, 'आपकी हर चर्चा में परिवार आता है। अभिषेक अग्रेसिव होता है, तो पूरे खानदान और परवरिश की गलती है। अविनाश होता है, तो आपको नहीं दिखता है।' इसके आगे सलमान खान ने कहा कि पूजा इस घर में सबके लिए चीजें बराबर होनी चाहिए। ये घर पूरा डबर स्टैंडर्ड पर चल रहा है।' Also Read - Bigg Boss OTT 2: पूजा भट्ट ने लगाई जैड हदीद की क्लास तो खुशी से उछलीं Urfi Javed, तारीफ में लिख डाले 3 शब्द

देखें प्रोमो

Salman Khan salms Falaq didi to question Abhishek's khandaan and upbringing. Salman questioned Pooja & co. Double standard. Well done ??pic.twitter.com/8MxzKEmpft

— #BiggBoss_Tak? (@BiggBoss_Tak) July 2, 2023