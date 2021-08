Bigg Boss OTT: Urfi Javed का दावा, ये 2 प्रतियोगी बनाएंगे फिनाले में जगह

According to Urfi Javed 2 contestants has Potential To Make It To The Finale: 'बिग बॉस ओटीटी' (Bigg Boss OTT) में पहले दिन से ही कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाईयां होनी शुरू हो गई हैं। संडे के वार के दिन करण जौहर (Karan Johar) ने उर्फी जावेद को सबसे कम वोट मिलने के बाद घर से बेघर कर दिया है। घर से बाहर आने के बाद से उर्फी जावेद (Urfi Javed) मौजूदा कंटेस्टेंट्स को लेकर कई खुलासे कर रही हैं। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उर्फी जावेद ने बताया कि बिग बॉस ओटीटी के इन दो कंटेस्टेंट्स के अंदर फिनाले तक जाने का पोटेंशियल है। Also Read - Bigg Boss OTT: Urfi Javed ने उड़ाई Divya Agarwal की धज्जियां, बोली ‘इतनी गंदी औरत...’

कोईमोई को दिए इंटरव्यू में जब उर्फी जावेद पूछा गया कि आप शो में किन दो कंटेस्टेंट्स को फिनाले में देखती हैं। उर्फी जावेद ने जवाब देते हुए कहा कि प्रतिक सहजपाल (Pratik Sehajpal) और निशांत भट्ट (Nishant Bhatt) के अंदर फिनाले तक जाने का जज्बा है। इतना ही उर्फी जावेद ने शो में कंटेस्टेंट्स के साथ अपनी बॉन्डिंग को लेकर भी बात की।

उर्फी जावेद ने कहा, 'मुझे तो अच्छा लगा। मैं सबसे मस्ती-मजाक करती थी, सब मुझे पसंद करते थे। मतलाब पीठ पीछे चुगली तो मैं अब क्या भी बोलो सब चुगल खोर आंटी ही बैठी है। बेसिक नेचर तो इनके वही है। हमको बची-वच्ची बोलते हैं, तो खुद क्या हो? कॉलेज से निकलो, स्कूल से निकलो, ये सब मैं स्कूल में करती थी - पीट पीछे चुगलिया करना। दम है तो सामने आ के बोलो।' Also Read - Bigg Boss OTT: स्पाइडर-वूमेन बनकर घर में जाएंगी Rakhi Sawant, प्रतियोगियों की आएगी शामत

उर्फी ने आगे कहा, 'सबसे अच्छा बॉन्ड तो मेरा निशांत के साथ बना। प्रतिक, अक्षरा और मूस सहित ये सब लोग मुझे बहुत पसंद हैं।' जबकि उर्फी ने इन चार बिग बॉस ओटीटी प्रतियोगियों के साथ एक अच्छा बॉन्ड साझा किया, हमने उससे पूछा कि वह जीशान खान और दिव्या अग्रवाल के अलावा किसके साथ बहुत अधिक मेल नहीं खाती है। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'बुरा बॉन्ड तो ऐसा मुझे किसी के साथ नहीं लगा इन दोनों के अलावा। बस मुझे लगा की नेहा (भसीन) ने मेरा इतनी बुराई करी है, जब की मैंने उसका इतना साथ दिया है - तो मैं बहुत निराश और हर्ट हूं।' Also Read - Bigg Boss OTT में Sidharth Shukla और Shehnaaz Gill की एंट्री के बाद Rakhi Sawant ने मेकर्स पर निकाली भड़ास, कहा 'तुमने मुझसे वादा...'