Bigg Boss OTT में Sidharth Shukla और Shehnaaz Gill की एंट्री के बाद Rakhi Sawant ने मेकर्स पर निकाली भड़ास, कहा 'तुमने मुझसे वादा...'

Bigg Boss OTT में Sidharth Shukla और Shehnaaz Gill की एंट्री के बाद Rakhi Sawant ने मेकर्स पर निकाली भड़ास, कहा 'तुमने मुझसे वादा...' Rakhi Sawant Upset With Makers for not Calling in Bigg Boss OTT: राखी सावंत (Rakhi Sawant) ने वीडियो पोस्ट करते हुए बताया है कि वो बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में उन्हें ना बुलाने से नाराज हैं।