Bigg Boss OTT: वोटिंग ट्रेंड्स में सबसे आगे हैं बिहार की शेरनी Akshara Singh, Pratik Sehajpal ने बना लिया ये रिकॉर्ड !!

Akshara Singh and Pratik Sehajpal are on top in the Bigg Boss OTT voting list:कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले कॉन्ट्रोवर्शियल टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) की शुरुआत इस बार एक नए अंदाज में हुई है। निर्माताओं ने इस बार बिग बॉस 15 को टीवी पर प्रसारित करने से पहले इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट (Bigg Boss OTT) पर स्ट्रीम किया है। जहां बिग बॉस ओटीटी का पहला हफ्ता काफी धमाकेदार रहा। इस दौरान कंटेस्टेंस्ट्स ने अपने व्यक्तित्व के सभी रंग दर्शकों को दिखाने शुरू कर दिए हैं। शो के पहले हफ्ते के बाद वोटिंग ट्रेंड्स का रूझान भी सामने आने लगा है। Also Read - Bigg Boss OTT: Sidharth Shukla संग शो में एंट्री मारने पर Shehnaaz Gill ने कहा 'मुझे सच में बहुत...'

द खबरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक की वोटिंग में सबसे आगे भोजपुरी फिल्म अदाकारा अक्षरा सिंह (Akshara Singh) चल रही हैं। उन्हें सबसे ज्यादा 26 प्रतिशत वोट मिले हैं। जबकि दूसरे नंबर पर जीशान खान (Zeeshan Khan) हैं। जिन्हें 25 प्रतिशत लोगों ने वोट किया है। तीसरे नंबर पर प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) है। जिन्हें 22 प्रतिशत लोगों ने वोट किया है। इस लिस्ट में सबसे कम वोट्स मूस जट्टाना, मिलिंग गाबा और नेहा भसीन को सिर्फ 1 प्रतिशत वोट मिले हैं। द खबरी का ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: गार्बेज बैग से बनी ड्रेस पहनकर घर के काम करती दिखी Urfi Javed, फैंस को लगा झटका

#AksharaSingh #PratikSehajpal and #ZeeshanKhan are the most loved #BiggBossOTT contestants as of now the Most Fair Poll Where One Vote from 1 IP Address is allowed. u cant Double vote even if u change emails. Poll Link???https://t.co/xLqGSrmsmw pic.twitter.com/R23RhEuRJo — The Khabri (@TheRealKhabri) August 14, 2021

इतना ही नहीं, शो की शुरुआत में ही प्रतीक सेहजपाल ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। द खबरी के दूसरे ट्वीट के मुताबिक प्रतीक सेहजपाल (Pratik Sehajpal) ने सबसे जल्दी 100K वोट्स हासिल कर लिए हैं। अभी तक ये किसी भी कंटेस्टेंट्स ने नहीं बनाया है। द खबरी का ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: मनमानी कर रहे Pratik Sehajpal पर भड़की Ridhima Pandit, बोली ‘मैं तेरे बाप की नौकर…’

Here it is! First 100K tweets for #BiggBossOTT contestant and that too within first week. It has never happened before in #BiggBoss History that 100K tweets for any contestant are crossed in first week. ONE MAN ARMY PRATIK pic.twitter.com/AB5Q9WUnnw — The Khabri (@TheRealKhabri) August 14, 2021

करण जौहर कर रहे हैं बिग बॉस ओटीटी को होस्ट

वूट पर स्ट्रीम हो रहे बिग बॉस ओटीटी को नामी फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर होस्ट कर रहे हैं। ये पहली बार है जब करण जौहर इस शो को होस्ट कर रहे हैं। हालांकि टीवी पर स्ट्रीम होने वाले शो बिग बॉस 15 की होस्टिंग हमेशा की तरह सलमान खान ही करने वाले हैं। टीवी पर इस शो को 5 हफ्तों के बाद प्रसारित किया जाएगा।