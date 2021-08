Bigg Boss OTT में एंट्री करते ही भोजपुरी स्टार Akshara Singh ने गाढ़े सफलता के झंडे, Pratik Sehajpal की भी हो गई बल्ले-बल्ले

Akshara Singh and Pratik Sehajpal becomes first Boss Lady and Man of the Bigg Boss OTT: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) का धमाकेदार आगाज हो चुका है। कलर्स टीवी के इस हिट रियलिटी शो की शुरुआत इस बार निर्माताओं ने ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट से की है। जिसमें भोजपुरी फिल्मों की नामी अदाकारा अक्षरा सिंह (Akshara Singh) बतौर कंटेस्टेंट बनकर पहुंची है। शो को शुरू हुए महज दो दिन ही हुए हैं। इसके साथ ही भोजपुरी फिल्म अदाकारा अक्षरा सिंह ने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है। इसके साथ ही इस गेम शो में उनके कनेक्शन बने टीवी स्टार प्रतीक सेहजपाल की भी गाड़ी निकल पड़ी है। Also Read - Bigg Boss OTT: Shamita Shetty ने Nishant Bhat पर लगाया घिनौना आरोप, कहा, 'वो एक बार मेरे साथ...'

अक्षरा सिंह ने बिग बॉस ओटीटी सीजन का पहला कैप्टेंसी टास्क जीत लिया है। जिसके साथ ही वो इस गेम शो की पहली बॉस लेडी बन गई है। साथ ही उनके कनेक्शन प्रतीक सेहजपाल (Pratik Sehajpal) भी गेम शो के पहले बॉस मैन बन गए हैं। अब बाकी सभी घरवालों को अक्षरा सिंह और प्रतीक सेहजपाल को इस गेम शो के पहले हफ्ते में लीड करेंगे। शो के ताजा एपिसोड में निर्माताओं ने सभी घरवालों को पहले बॉस मैन और बॉस लेडी का चुनाव आपसी सहमति से करने के लिए कहा था। जो इस घर में होना नामुमकिन है।

जिसके बाद, इंडियन मैचमेकिंग फेम सीमा टपारिया (Sima Taparia) की एंट्री घर में होती हैं और वो बाकी घरवालों के कनेक्शन्स को रैंक करती है। इसमें सीमा टपारिया अक्षरा सिंह और प्रतीक सेहजपाल की जोड़ी को नंबर 1 घोषित कर देती है। जिसके बाद अक्षरा सिंह और प्रतीक सेहजपाल शो के पहले बॉस लेडी और बॉस मैन बन जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रतीक सेहजपाल और अक्षरा सिंह घर की पहली कैप्टेंसी को कैसे संभालते हैं। बता दें कि सीमा टपारिया की एंट्री शो में 10 अगस्त को ही हो गई थी। लेकिन अभी उनका क्वारंटीन पीरियड पूरा नहीं हुआ है। जिसकी वजह से सीमा टपारिया की एंट्री बिग बॉस ओटीटी में अभी तक नहीं हो पाई है। Also Read - Bigg Boss OTT: Akshara Singh ने Pawan Singh संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर दिया बड़ा बयान, बोलीं 'मैं इन चीजों को कभी नहीं...'