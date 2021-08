Bigg Boss OTT: Akshara Singh और Shamita Shetty के बीच खाने को लेकर हुई जमकर बहस, भोजपुरी एक्ट्रेस ने कहा 'हम खाना नहीं खाएंगे...'

Akshara Singh and Shamita Shetty Fight for Food: करण जौहर (Karan Johar) के रिएलिटी शो बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) का प्रीमियर रविवार को बड़े ही शानदार तरीके से हो चुका हैं। बिग बॉस के अब तक हर सीजन में दर्शकों ने कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा है। ऐसे में भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह (Akshara Singh) और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) के खाने को लेकर बहस छिड़ गई है। Also Read - Bigg Boss OTT: दूसरे दिन ही फूट-फूटकर रोईं Akshara Singh, इस हसीना ने की बदतमीजी

ट्विटर पर बिग बॉस ओटीटी की खबर देने लिए फेमस बिग बॉस तक के मुताबिक, शमिता शेट्टी के साथ बहस होने के बाद अक्षरा सिंह ने खाना ना खाने का फैसला किया है। बिग बॉस ओटीटी से पहले भी बिग बॉस के सभी सीजन्स में किचन और खाने को लेकर कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई देखी गई है। बिग बॉस ओटीटी को शुरू हुए अभी 2 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाईयां शुरू हो गई हैं।

Akshara Singh declared, "Hum khana nai khayenge"

