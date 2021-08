Bigg Boss OTT: दूसरे दिन ही फूट-फूटकर रोईं Akshara Singh, इस हसीना ने की बदतमीजी

Akshara Singh badly crying because of Moose Jattana in Karan Johar's shoa Bigg Boss OTT: करण जौहर के रिएलिटी शो बिग बॉस ओटीटी का आगाज रविवार को धमाकेदार तरीके से हो चुका है। घर में दूसरे दिन ही कंटेस्टेंट्स ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया है। दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सेहजपाल तो घर में एंट्री मारने से पहले ही एक-दूसरे से करण जौहर के सामने ही भिड़ गए थे। घर के अंदर भी जब-जब दोनों का आमना-सामना होता है तो जरूर कलह होती है। बीती रात ही अक्षरा सिंह भी लाइमलाइट में रहीं। अक्षरा सिंह ने रात में मिलिंद गाबा, नेहा भसीन और करण नाथ के सामने कहा कि मुस्कान जट्टाना को बात करने की तमीज नहीं है। जब लोगों ने उनसे पूछा आखिर वो ऐसा क्यों कह रही हैं तो भोजपुरी एक्ट्रेस के जवाब ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। Also Read - Bigg Boss OTT: Karan Johar के शो पर बने ये 6 कनेक्शन, अकेली रह गईं Divya Agarwal

अक्षरा सिंह ने बताया कि जब उन्होंने मुस्कान से पूछा कि गाबा (मिलिंद) कहां पर है...तो उन्होंने बड़े ही अपमानजनक शब्द कहें। साथ ही अक्षरा सिंह ने ये भी बताया कि मुस्कान ने उनकी भोजपुरी का भी मजाक बनाया है। अपनी बातें कहते-कहते अक्षरा रोने लगीं।

यहां पर नेहा भसीन ने मुस्कान का साथ दिया तो करण नाथ और मिलिंद अक्षरा सिंह की साइड लेते दिखें। बात बढ़ती हुई देखकर मुस्कान जट्टाना ने मिलिंद और अक्षरा से बात करने का फैसला लिया लेकिन दोनों ने ही उनसे बात करने से मना कर दिया।

दिव्या ने बढ़ाई अक्षरा की हिम्मत

रात के 2 बजे भी अक्षरा सिंह रोती रहीं। गार्डेन एरिया में अक्षरा को अकेला देखकर दिव्या अग्रवाल से नहीं रहा गया। दिव्या ने तुरंत आकर अक्षरा सिंह को समझाया। दिव्या ने अक्षरा से कहा कि वो अपनी इंडस्ट्री को रीप्रेजेंट कर रही हैं और उन्हें हिम्मत नहीं हारनी है। दिव्या की बातों के चलते अक्षरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।