Bigg Boss OTT: Akshara Singh ने Neha Bhasin को कहा, 'मर्द चोर', सोशल मीडिया पर मिले ऐसे रिएक्शन !!

Akshara Singh calls Neha Bhasin man stealer: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) की कंटेस्टेंट नेहा भसीन (Neha Bhasin) और अक्षरा सिंह (Akshara Singh) के बीच शुरू से ही छत्तीस का आंकड़ा है। अक्षरा सिंह की शमिता शेट्टी और नेहा भसीन से बिल्कुल भी नहीं बनती। हालांकि दोनों की एक दूसरे के कनेक्शन से जरुर अच्छी दोस्ती है। प्रतीक सेहजपाल-अक्षरा सिंह की दुश्मन नेहा भसीन के साथ अच्छे से बातें करते हैं तो वहीं, नेहा भसीन के कनेक्शन मिलिंद गाबा से भी एक्ट्रेस की खूब पटती है। अब बीते दिन कुछ ऐसा हुआ कि घर का नक्शा ही बदल गया है। रिद्दिमा और करण नाथ के बिग बॉस के शो से आउट होते ही मेकर्स ने घर के इन कनेक्शन्स को दोबारा अपना साथी चुनने का मौका दिया। जहां सभी ने अपने पुराने कनेक्शन के साथ ही कनेक्शन जोड़ा तो, नेहा भसीन ने मिलिंद गाबा को अपना कनेक्शन बनाने से मना कर दिया। Also Read - Bigg Boss OTT: शो बाहर निकलते ही Karan Johar पर भड़के Karan Nath, सुनाई जमकर खरी खोटी

इसके बाद मिलिंद गाबा के अकेला पड़ते ही प्रतीक सेहजपाल ने भी अक्षरा सिंह से मिला हार्ट एक्सेप्ट नहीं किया और उसे डस्टबिन में डालते हुए नेहा भसीन का हार्ट चुन लिया। जिसके बाद अक्षरा सिंह और नेहा भसीन के बीच काफी तू-तू-मैं-मैं देखने को मिली। अक्षरा सिंह ने लड़ाई के दौरान आरोप लगाया कि नेहा भसीन शुरू से ही उनके कनेक्शन प्रतीक सेहजपाल के इर्द-गिर्द मंडराती रहती थी। उन्होंने कहा कि वो प्रतीक सेहजपाल को इसलिए अपना कनेक्शन बनाना चाहती हैं क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: घर से बाहर आते ही Karan Nath ने इस कंटेस्टेंट्स को बताया विनर !! जानिए नाम

जबकि नेहा भसीन अक्षरा सिंह की बातों का खंडन करती रहीं और उन पर भी ऐसा ही करने का आरोप लगाने लगी। इसके बाद अंत में नेहा भसीन और अक्षरा सिंह के कनेक्शन बदल गए। मिलिंग गाबा ने नेहा भसीन को काफी बुरा भला कहा और वो अक्षरा सिंह के कनेक्शन बन गए। जबकि एक्ट्रेस नेहा भसीन के साथ अब प्रतीक सेहजपाल कनेक्शन बन चुके हैं। नेहा भसीन और प्रतीक सेहजपाल के इस फैसले पर लोग सोशल मीडिया पर खूब कमेंट्स कर रहे हैं। कई लोग खुलकर अक्षरा सिंह के समर्थन में आ खड़े हुए हैं तो वहीं, कुछ लोग नेहा भसीन को खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं। यहां देखें ट्वीट्स Also Read - Bigg Boss OTT: घरवाले हुए Nishant Bhat और Moose Jattana पर मेहरबान, नॉमिनेशन टास्क में किया सुरक्षित

