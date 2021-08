Bigg Boss OTT: Zeeshan Khan के खिलाफ Akshara Singh ने उगला जहर, बोली ‘तेरे घर में मां बहन की इज्जत…’

Bigg Boss OTT: Akshara Singh Lash out on Zeeshan Khan, throw out his Luggage: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) को शुरू हुए 2 हफ्ते होने को है। ऐसे में घर के सभी कंटेस्टेंट्स ने अफने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह (Akshara Singh) ने तो घर में जाने से पहले ही ये बात सबको समझा दी थी कि वो घर में किसी से दबकर नहीं करने वाली है। और वो करण जौहर के घर में अपनी मनमर्जी चलाने वाली है। अक्षरा सिंह ने अपना काम शुरू कर दिया है। अक्षरा सिंह बिग बॉस के घर में किसी की भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। यही वजह है जो हाल ही में अक्षरा सिंह का टीवी एक्टर जीशान खान (Zeeshan Khan) से जबरदस्त झगड़ा हो गया। Also Read - Urfi Javed ने मेकर्स को किया एक्सपोज, बोली 'Bigg Boss OTT के घर में S*X हो चुका है...'

जीशान खान हाल ही बिग बॉस के घर के बॉस मैन बन गए हैं। वहीं दिव्या अग्रवाल को बॉस लेडी का खिलाब मिला है। ऐसे में जीशान खान ने बॉस मैन बनते ही घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। जीशान खान ने अक्षरा सिंह से अपना सामान समेटने के लिए कहा। अक्षरा सिंह ने जीशान खान की बात सुनने से इनकार कर दिया। ऐसे में अक्षरा सिंह और जीशान खान की तगड़ी बहस हो गई। इस दौरान अक्षरा सिंह ने जीशान खान का सारा सामान बुरी तरह फैला दिया।

अक्षरा सिंह ने जीशान खान को जमकर खरीखोटी सुनाई। इस लड़ाई के बाद जीशान खान ने अक्षरा सिंह से खाना बनाने में मदद मांगी। अक्षरा सिंह ने जीशान खान की ये बात मानने से भी इनकार कर दिया। ऐसे में जीशान खान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। जीशान खान ने अक्षरा सिंह पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इस बात का सबूत बिग बॉस ओटीटी का लेटेस्ट प्रोमो है। वहीं अक्षरा सिंह भी चुप रहने वालों में से कहां हैं।

प्रोमो में अक्षरा सिंह ने जीशान खान को तमीज से बात करने की चेतावनी देती नजर आ रही हैं। अक्षरा सिंह, जीशान खान से कह रही हैं कि उनको औरतों से बात करने की तमीज नहीं है। क्या उनके घर में मां बहन नहीं है। क्या वो अपने घर पर भी सबसे ऐसे ही बात करता है। परिवार को बीच में लाने की वजह से जीशान खान और अक्षरा सिंह की लड़ाई और भी बढ़ गई।

देखें बिग बॉस ओटीटी के प्रोमो-

घरवाले अक्षरा सिंह और जीशान खान का बीच बचाव करते नजर आए। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि अक्षरा सिंह और जीशान खान की इस लड़ाई का क्या अंजाम होगा।