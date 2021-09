#AksharalsTheOTTBoss trending on twitter: भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अदाकारा अक्षरा सिंह (Akshara Singh) बीती रात नॉमिनेट हो गईं। अक्षरा सिंह ने घर में घुसते ही धमाका कर दिया था, जिस कारण वो फैंस की पहली पसंद बन चुकी हैं। यही कारण है कि अक्षरा सिंह के नॉमिनेट होते ही ट्विटर पर लोगों ने ट्वीट्स की झड़ी लगा दी है। अक्षरा सिंह के फैंस लगातार ट्वीट करके उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसी भी कीमत पर भोजपुरी सिनेमा की क्वीन को घर से बाहर नहीं जाने देना है। Also Read - Bigg Boss OTT: Neha Bhasin ने चली शातिर चाल, Pratik Sehjpal के खिलाफ जाकर इस कंटेस्टेंट को किया सुरक्षित

अक्षरा सिंह के सपोर्ट में बीती रात से ही लोगों के कमेंट आ रहे हैं, जो उनके पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। फैंस का कहना है कि अक्षरा को इतने वोट देने हैं कि घर के बाकी प्रतियोगियों को समझ आ जाए कि वो कमजोर खिलाड़ी नहीं हैं और उनके कई सपोर्टर हैं। एक फैन ने कमेंट में लिखा है, ‘अब बात केवल अक्षरा सिंह को बचाने की नहीं है। हमें यह दिखाना है कि अक्षरा कमजोर खिलाड़ी नहीं है। उसे सपोर्ट करके हम उसका मानसिक रूप से सपोर्ट करेंगे। इससे उसे कॉन्फीडेंट मिलेगा और वो खुलकर अपना गेम खेल पाएगी।’

तो वहीं दूसरे फैन ने लिखा है, ‘अक्षरा सिंह के सभी फैंस एक साथ आ जाओ... आज गदर मचा देना है। बिग बॉस में नेपोटिज्म स्टार्ट हो गया है, हमें अक्षरा को सपोर्ट करके भाई-भतीजावाद को पीछे करना है। अगले 24 घंटों में बिग बॉस वालों को अक्षरा की पावर दिखा देनी है।’ आप फैंस के कमेंट नीचे देख सकते हैं: Also Read - Bigg Boss OTT: वाइल्डकार्ड एंट्री पर Zeeshan Khan ने तोड़ी चुप्पी, कहा 'मैं अपनी सेल्फ-रेस्पेक्ट को दांव पर...'

It's not just about saving Akshara from nominations BUT also showing the other housemates that she is not weak and boosting her morale. It will give her self confidence to play the game with more freely.#AksharalsTheOTTBoss #AksharaSingh #BiggBossOTT #livefeed #Prakshara

— treelicious (@treeliciously) August 31, 2021