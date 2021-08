Bigg Boss OTT में हिस्सा लेने की खबरों पर Anusha Dandekar ने तोड़ी चुप्पी, बयान सुनकर Karan Kundrra को लगेगा झटका

Bigg Boss OTT: Anusha Dandekar react on her Her Participation in Karan Johar's Show: बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर (Karan Johar) के विवादित रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के ऑनएयर होने में अब बहुत कम समय बचा है। 8 अगस्त को ‘बिग बॉस 15’ कलर्स टीवी के एप वूट पर धमाकेदार एंट्री मारेगा। ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15 OTT) के ओटीटी वर्जन में नजर आने वाले सितारों के नाम से भी अब पर्दा हटने लगा है। कई सितारों ने ‘बिग बॉस 15’ में आने के लिए हामी भरी है तो कई सेलेब्स ने इस शो से किनारा कर लिया है। इसी बीच खबर आ रही थी कि टीवी एक्टर करण कुंद्रा (Karan Kundra) की एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर (Anusha Dandekar) भी करण जौहर के रिएलिटी शो का हिस्सा बनने वाली हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: हॉटनेस का तड़का लगाए बिना Rani Chatterjee को धूल चटा देंगी Akshara Singh!!

फैंस की निगाहें भी अनुषा दांडेकर पर जाकर टिक गई थीं। ऐसे में अनुषा दांडेकर ने बिना देर किए फैंस को अपना फैसला सुना दिया है। कुछ समय पहले ही अनुषा दांडेकर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर की है। इस वीडियो में अनुषा दांडेकर कहती नजर आ रही हैं, 'सब लोगों को मेरी तरफ से हैलो...। मैं बस आप सभी को ये बात बताना चाहती हूं कि मैं बिग बॉस के घर में नहीं जा रही हूं। न ही मैंने पहले बिग बॉस का हिस्सा बनने के बारे में बात की थी।'

नाराजगी जाहिर करते हुए अनुषा दांडेकर ने कहा, 'मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि लोग मेरे बारे में क्यों लिख रहे हैं। बिग बॉस का नाम मुझसे क्यों जोड़ा जा रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि मैं जहां भी हूं बहुत खुश हूं। मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है।' Also Read - Bigg Boss OTT: मेकर्स ने कॉपी किया है Vikas Gupta के शो का फॉर्मेट? बुरी तरह फ्लॉप होगा Karan johar का शो

देखें अनुषा दांडेकर की तस्वीरें- Also Read - Bigg Boss OTT: बाथरोब पहनकर Karan Johar के घर में ग्रैंड एंट्री मारेंगे Kumkum Bhagya स्टार Zeeshan, देखें प्रोमो

View this post on Instagram A post shared by Anusha Dandekar (@vjanusha)

View this post on Instagram A post shared by Anusha Dandekar (@vjanusha)

गौरतलब है कि ‘बिग बॉस 15’ में रिद्धिमा पंडित, नेहा भसीन, अर्जुन बिजलानी, आस्था गिल, सोनी कक्कड़, करण नाथ और दिव्या अग्रवाल जैसे सितारे भी नजर आने वाले हैं। ‘बिग बॉस 15’ के ओटीटी वर्जन में किसी भी कॉमनर को एंट्री नहीं दी जाएगी। करण जौहर के घर में सभी सितारे कैद होने वाले हैं।