Bigg Boss OTT: घर में एंट्री मारने से पहले Shehnaaz Gill ने कर दिया कन्फ्यूज, फैंस भी पीट लेंगे सिर

Is Shehnaaz Gill Participate in Bigg Boss OTT: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) अपने प्रीमियर से बस कुछ ही दिन दूर है। इस बार ये शो सलमान खान (Salman Khan) नहीं बल्कि करण जौहर (Karan Johar) होस्ट करने जा रहे हैं। ये शो इसी महीने 8 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। दर्शकों भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस सीजन में शायद कुछ नया देखने को मिले। अब तक बिग बॉस ओटीटी के लिए एक कंटेस्टेंट का नाम फाइनल हुआ है और वो है कमाल की सिंगर नेहा भसीन। हालांकि ऐसी अफवाहें हैं कि शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) गेस्ट या होस्ट बनकर शो में एंट्री करने वाली हैं। बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में शो में एंट्री पर हिंट दिया है। Also Read - Bigg Boss 15 से पहले Indian Idol 12 में आएंगे Karan Johar, इस कंटेस्टेंट की विदाई कर बताएंगे Top 5 के नाम!

शहनाज गिल ने ईटी के इंस्पायरिंग वुमन अवार्ड्स 2021 में उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने 'प्रोमिसिंग फ्रेश फेस' के लिए एक ट्रॉफी जीती। इसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान शहनाज से पूछा गया कि क्या वह बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा बनेंगी। उन्होंने कहा, 'मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकती। मैं वहां पहुंचने से पहले कुछ भी नहीं बता सकती हूं। हां अगर मैं वहां नहीं पहुंची, तो आप लोग ही कहोंगे कि मैंने झूट बोला। आप वहां मेरा इंटरव्यू लेने आ सकते हैं।' शहनाज गिल की आखिरी लाइन ने दर्शकों को कन्फ्यूज में डाल दिया है। हालांकि कई फैंस यह दावा कर रहे हैं कि शहनाज गिल 'बिग बॉस ओटीटी' में दिखाई देंगी। Also Read - Bigg Boss 15 का हिस्सा बनने की खबरों पर भोजपुरी एक्ट्रेस Akshara Singh ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बात (Exclusive)

इंटरव्यू के दौरान शहनाज ने बिग बॉस में अपने सफर के उतार-चढ़ाव के बारे में भी बात की। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि उन्होंने किसी तरह लोगों को प्रेरित किया। एक्ट्रेस ने स्वीकार किया कि वह बिग बॉस में अपनी जर्नी के बाद काफी फेमस हुईं। हालांकि वो पहली जैसी सना नहीं हैं, जिसे लोग जानते थे। वह अपने माता-पिता, अपने दादा-दादी और अपने शहर, पंजाब को गर्व महसूस चाहती है। इसलिए वो अपनी दिशा के अनुसार काम कर रही हैं। Also Read - Karan Johar से पहले ये 5 बॉलीवुड स्टार्स भी कर चुके हैं Bigg Boss को होस्ट लेकिन नहीं मिली Salman Khan जैसी लोकप्रियता