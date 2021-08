Bigg Boss OTT: भोजपुरी स्टार Akshara Singh ने गुस्से में खोया आपा, चिल्लाकर कहा 'यूपी-बिहार से हैं तो क्या तमाशा...'

Bhojpuri star Akshara Singh lashes out in anger in Bigg Boss OTT: भोजपुरी फिल्म स्टार अक्षरा सिंह ( Akshara Singh), इस बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) की मेहमान हैं। अदाकारा ने टीवी के इस सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लिया है। जहां अक्षरा सिंह की घर के कई सदस्यों के साथ तकरार शुरू हो गई है। अब हाल ही में वूट सिलेक्ट पर निर्माताओं ने एक वीडियो शेयर कर बताया है कि घर के अंदर अक्षरा सिंह की बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। जिसके बाद भोजपुरी फिल्म स्टार अक्षरा सिंह बुरी तरह से आपे से बाहर दिख रही हैं और घरवालों पर जमकर बरसी हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: Moose Jattana ने Akshara Singh के साथ की बदतमीजी, भोजपुरी स्टार की आंखों से निकले आंसू

अक्षरा सिंह की ये लड़ाई आत्मसम्मान को लेकर बताई गई है। इस वीडियो में अक्षरा सिंह चिल्लाकर कहती हैं, 'मैं हाइपर हूं, अभी मेरा बीपी हाई है। मेरा हाथ-पैर कांप रहा है अभी दूर जाओ। आप सभी लोग मुझसे दूर जाओ।' इसके बाद एक्ट्रेस कहती हैं, 'पहले दिन से मैं सबका झेल रही हूं। कभी कोई कुछ बोल रहा है कभी कोई कुछ बोल रहा है। यूपी-बिहार से हैं तो क्या तमाशा हैं क्या। हमको भी आती है अंग्रेजी बोलनी।' इसके बाद वो कहती हैं, 'मुझे भी इंसल्ट फील होता है। लेकिन मैं यहां तमीज से रहना चाहती हूं। ये मेरा मां-बाप ने सीखाया है। सबसे तमीज से रहने का, सबसे प्यार से रहने का।' इस दौरान अक्षरा सिंह को प्रतीक सेहजपाल, राकेश बापट और नेहा भसीन संभालते दिख रहे हैं। अक्षरा सिंह का ये वीडियो आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Bigg Boss OTT First Nominations: Shamita Shetty के साथ-साथ इन 4 कंटेस्टेंट्स पर भी गिरी आफत, पहले हफ्ते ही लगा नॉमिनेशन का ठप्पा

View this post on Instagram A post shared by Voot Select (@vootselect)

बिग बॉस 15 की शुरुआत के साथ ही घर में लड़ाई-झगड़े का दौर शुरू हो चुका है। शो में एंट्री के साथ ही अक्षरा सिंह की मूस जट्टाना से भिड़त हुई थी। इसके बाद वो एक्ट्रेस शमिता शेट्टी से भी लड़ पड़ी थी। बता दें कि बिग बॉस 15 को इस बार पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट पर स्ट्रीम किया जा रहा है। जहां 6 हफ्ते बाद इस शो को टीवी पर प्रसारित किया जाएग। इस रियलिटी शो के ओटीटी वर्जन की होस्टिंग करण जौहर कर रहे हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: फैंस के मामले में इस छोरे ने दी सभी हसीनाओं को मात, जानिए किसके पास कितने हैं फॉलोअर्स?