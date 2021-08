Divya Agarwal and Ridhima Pandit Try To Link Raqesh Bapat With Shamita Shetty: बिग बॉस के ओटीटी (Bigg Boss OTT) सीजन में हर गुजरते दिन के साथ नई-नई चीजें देखने को मिल रही हैं। बीते दिनों रिपोर्ट्स सामने आई थी कि प्रतीक सहजपाल और अक्षरा सिंह के बीच शो में नजदीकियां बढ़ रही हैं। मगर अब हाल ही में आए अपडेट ने सभी को हैरान कर दिया है। इस सीजन में शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और राकेश बापट (Raqesh Bapat) के बीच कुछ तो पक रहा है। हालांकि दोनों को रोमांटिक तौर पर इन्वोल्व होते हुए नहीं देखा गया था लेकिन यह घरवाले ही थे जो उन्हें शमिता के साथ लिंक करने की कोशिश कर रहे थे। Also Read - Top 5 TV News of The Week: Indian Idol 12 फेम Sayli Kamble को मिला बड़ा ऑफर, Super Dancer 4 के सेट पर रो पड़ीं Shilpa Shetty

पिछले एपिसोड में सह-प्रतियोगियों और घर में उनकी दोस्तों दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal), रिद्धिमा पंडित (Ridhima Pandit) और निशांत भट (Nishant Bhat) को राकेश की टांग खींचते हुए देखा गया था क्योंकि वे उन्हें अपने कनेक्शन से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। दिव्या मजाक में सबको बताती है कि राकेश के सपने चकनाचूर हो गए। इसके बाद निशांत जल्दी से कहते हैं कि उन्हें कहीं और सोना था लेकिन ये तो कुछ और ही हो गया। रिद्धिमा भी यह कहते हुए इस बात में शामिल हो गईं कि राकेश बापट शमिता के बिस्तर पर शिफ्ट होने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन जाहिर तौर पर मूस उर्फ ​​मुस्कान जट्टाना ने मौका छीन लिया।

शमिता और राकेश को एक पैर के रूप में जोड़ते हुए दिव्या यहां तक ​​​​कहती है कि अगर कोई घर में शादी करने के मूड में है, तो उन्हें अच्छे कपडे चाहिए। दिव्या ने शमिता को इस बारे में बताने की धमकी भी दी क्योंकि शमिता शेट्टी की गैरमौजूदगी में बातचीत हो रही थी। हालांकि चीजों ने एक अलग मोड़ ले लिया जब निशांत ने मजाक में कहा कि रिद्धिमा को राकेश से शादी करनी चाहिए। जिस पर रिद्धिमा पंडित ने सीधे तौर पर कहा कि उन्हें राकेश बापट में कोई दिलचस्पी नहीं है।

पिछले एपिसोड में शमिता को राकेश को टास्क के दौरान अपने ब्लैडर को कंट्रोल करने के लिए कहते हुए देखा गया था। एक्ट्रेस ने उन्हें हर 5 मिनट में बाथरूम जाने के बजाय डायपर पहनने के लिए भी कहा। उनकी बातचीत को देखकर नेटिजन्स ने उन्हें 'एक प्यारा शादीशुदा जोड़ा' करार दिया।