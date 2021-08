Bigg Boss OTT: Divya Agarwal ने फिर दिखाया Shamita Shetty को एटीट्यूड, बोली 'मैं सलमान या करण से नहीं डरती...'

Bigg Boss OTT: Divya Agarwal argue with Shamita Shetty in SidNaaz task: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के पहले वीकेंड के वार में करण जौहर (Karan Johar) के खुलासों की वजह से एक नई दुश्मनी का आगाज हुआ है। बिग बॉस के घर के ये नए दुश्मन शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) है। एक समय ऐसा था जब दिव्या अग्रवाल, शमिता शेट्टी को अपना दोस्त बताती थीं। एक हफ्ते में इन दोनों हसीनाओं की दोस्ती टूटने के कागार पर पहुंच गई है। हाल तो ये हो एक हैं कि दिव्या अग्रवाल और शमिता शेट्टी एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हैं। शमिता शेट्टी से पंगा लेने के लिए करण जौहर और सलमान खान को भी नाराज करने के लिए तैयार हैं। इस बात का खुलासा खुद दिव्या अग्रवाल ने किया है। Also Read - Bigg Boss OTT: Milind Gaba ने Moose Jattana को सिखाया सबक, कहा 'मेरे बीच में टांग नहीं अड़ाना...'

बिग बॉस के बीते एपिसोड में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल ने घर के सदस्यों को एक टास्क दिया था। इस टास्क की आड़ में दिव्या अग्रवाल, शमिता शेट्टी पर निशाना साधती नजर आईं। दिव्या अग्रवाल ने कहा, 'मैं अपने दोस्त की गलती तब तक नहीं मान सकती जब मैं खुद उससे बात न कर लूं।'

ये बात सुनकर शमिता शेट्टी कहती है, 'लगता है कि करण जौहर ने जो भी तुमको बताया है वो तुमको समझ ही नहीं आया।' शमिता शेट्टी की बात सुनकर दिव्या अग्रवाल भड़क गईं। शमिता शेट्टी की बोलती बंद करते हुए दिव्या अग्रवाल ने कहा, 'हां सही कहा...। मुझे कुछ समझ नहीं आया। इस बात से मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझको करण जौहर या सलमान कान आकर नहीं समझा सकते। जो मुझे ठीक लग रहा है वो वही काम कर रही हूं।'

देखें बिग बॉस ओटीटी का प्रोमो-

दिव्या अग्रवाल का ये बयान सुनकर शमिता शेट्टी ने कहा कि वो करण जौहर की बात को नजरअंदाज कर रही है। दिव्या अग्रवाल और शमिता शेट्टी की कैटफाइट के आगे सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की बोलती भी बंद हो गई। वहीं घरवाले भी चुप चाप तमाशा देखते नजर आए। दिव्या अग्रवाल और शमिता शेट्टी की इस लड़ाई ने एक बात तो साफ कर दी है कि ये दुश्मनी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है। वैसे आप दिव्या अग्रवाल के बयान से कितना सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं।