Bigg Boss OTT: Pratik Sehajpal के बर्ताव पर फूट-फूट रोईं Divya Agarwal, कहा 'वो मुझे घूरता है...'

Divya Agarwal breaks down on Pratik Sehajpal's Behavior: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) का आगाज हो चुका है। इस शो में आए कंटेस्टेंट्स दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) और प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) के बीच शुरू हुई लड़ाई कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले रिएलिटी शो से एक-दूसरे को जानने वाले दोनों इस सीजन में आमने-सामने हैं। हर गुजरते दिन के साथ उनकी लड़ाई तेज होती जा रही है। हाल ही में एक वीडियो में दिव्या अग्रवाल फूट-फूटकर रोती दिखाई दे रही है। दिव्या इस वीडियो में कह रही हैं कि प्रतीक उन्हें घूरता है और वो शो में असहज फील कर रही है। Also Read - Bigg Boss OTT में एंट्री करते ही भोजपुरी स्टार Akshara Singh ने गाढ़े सफलता के झंडे, Pratik Sehajpal की भी हो गई बल्ले-बल्ले

दिव्या शमिता शेट्टी, जीशान खान और करण नाथ से बात करती नजर आ रही हैं। वह कहती हैं, 'वो मुझे घूरता रहता है और मैं सहज नहीं हूं। मेरे तीन मुश्तंडे भाई घर पर बैठकर देख रहे हैं। उनका कितना खून खौल रहा होगा और मैं इसे ज्यादा नहीं झेल सकती हूं। मैं उन्हें साबित करना चाहती हूं कि सुनो। अगर आप लोग यहां नहीं हैं, तो मैं ही उसके मामले को खुद संभाल लुंगी।' जब करण उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करता है, तो वह कहती है, 'यह वास्तव में गलत है। वरुण घर में बैठे हुए क्या कर रहा है। वरुण उसे अच्छी तरह से जनता है ... रग रग से वकीफ है उसकी। उसका कितना दिमाग खराब हो रहा होगा।'

