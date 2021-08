Bigg Boss OTT: घर में एंट्री मारने से पहले ही नॉमिनेट हुईं Divya Agarwal, Karan Johar ने दी बड़ी सजा

Divya Agarwal nominated for one week before she enters the Karan Johar's show Bigg Boss OTT: बीते रविवार को ही करण जौहर के मच-अवेटेड शो बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) का आगाज हो चुका है। एक-एक करके सभी कंटेस्टेंट्स बिग बॉस के घर में एंट्री मार चुके हैं। शो शुरू होते ही करण जौहर ने ऐलान किया कंटेस्टेंट्स को कनेक्शन बनाकर ही घर में जाना होगा और फिनाले तक उन्हें अपने कनेक्शन के साथ ही गेम खेलना होगा। दिव्या अग्रवाल और रिद्धिमा पंडित (Riddhima Pandit) ने शो में आखिरी में एंट्री मारी और करण नाथ ने रिद्धिमा को अपने कनेक्शन के तौर पर चुना। दिव्या अग्रवाल को शो में बिना कनेक्शन के ही एंट्री मारनी पड़ी लेकिन उससे पहले करण जौहर ने उन्हें बड़ी सजा दे दी है। Also Read - Bigg Boss OTT: भारी ट्रोलिंग से डरे मेकर्स, फैंस फ्री में देख सकेंगे सारे एपिसोड

करण जौहर ने दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) को एक ही शर्त पर घर के अंदर जाने की अनुमति दी और ऐलान किया कि वो अगले एक हफ्ते के लिए घर से बेघर रहने के लिए नॉमिनेट होती हैं। करण ने दिव्या से कहा कि उन्हें बिना कनेक्शन के ही शो के दर्शकों का दिल जीतना होगा।

बिग बॉस में पहले भी एंट्री मार चुकी हैं दिव्या

बिग बॉस 11 के दौरान दिव्या अग्रवाल का धाकड़ अंदाज देखा जा चुका है। शो में बतौर गेस्ट आकर दिव्या अग्रवाल ने अपने बॉयफ्रेंड प्रियांक शर्मा (Priyank Sharma) को जमकर खरी खोटी सुनाई थी और नेशनल टीवी पर ही अपने ब्रेकअप का ऐलान भी किया था। प्रियांक शर्मा जमाने भर के सामने बेनाफ्शा सूनावाला के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और ये बाद दिव्या अग्रवाल को नागवार गुजरी थी।

इन रिएलिटी शो का हिस्सा रह चुकी हैं दिव्या

दिव्या अग्रवाल पहले भी रिएलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। दिव्या ने स्पिलिस्टविला और ऐस ऑफ स्पेस जैसे शोज में खूब धमाल मचाया है। बीती रात लाइव फीड में दिव्या अग्रवाल ने दर्शकों को एंटरटेन करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। आधी रात को बिग बॉस ने सभी घरवालों को गार्डन एरिया में बने हुए स्टेज पर आकर दर्शकों को एंटरटेन करना था और दिव्या ने होस्ट बनकर इस शो को संभाला। साथ ही उन्होंने हर एक परफॉर्मेंस पर चांर चाद लगा दिए।