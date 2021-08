Bigg Boss OTT: Divya Agarwal react on Karan Johar’s Allegations, Called him Bollywood Ka Raja: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है जो बिग बॉस ओटीटी के पहले ही वीकेंड के वार में करण जौहर ने दिव्या अग्रवाल की क्लास लगाई थी। दूसरे वीकेंड के वार में भी करण जौहर ने दिव्या अग्रवाल पर निशाना साधा था। इस दौरान दिव्या अग्रवाल, करण जौहर पर भड़कती नजर आई थी। एक बार फिर से दिव्या अग्रवाल का गुस्सा करण जौहर पर निकल गया है। दिव्या अग्रवाल, जीशान खान के आउट होने से काफी निराश हैं। कुछ समय पहले ही बिग बॉस ने दिव्या अग्रवाल के कनेक्शन जीशान खान को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। Also Read - Bigg Boss OTT: मेकर्स से उलझने के बाद Milind Gaba ने बांधा अपना सारा सामान, बौखलाहट में छोड़ा शो?

जीशान खान के जाने के बाद दिव्या अग्रवाल फूटफूट कर रोती नजर आई थीं। इस दौरान दिव्या अग्रवाल ने करण जौहर को लेकर बड़ा बयान दे दिया था। दिव्या अग्रवाल ने बताया कि किस वजह से वो बिग बॉस ओटीटी के घर में अपनी आवाज क्यों बुलंद नहीं कर पाती है। दिव्या अग्रवाल ने दावा किया कि उनको गलत चीजों के लिए टारगेट किया जा रहा है।

बिग बॉस के घर में दिव्या अग्रवाल ने कहा, करण जौहर ने मेरे बारे में बहुत सी ऐसी बातें बोली हैं जिसकी वजह से मुझे यहां पर सफर करना पड़ रहा है। फिर मैं क्यू ना चिल्लाऊं। क्यों क्या बिगाड़ लेगा। मैं एक आर्टिस्ट है और मैं ऐसे ही काम करती रहूंगी। अगर मुझे यहां काम नहीं मिलेगा तो कहीं और मिलेगा। करण जौहर मुझे जानबूझकर टारगेट कर रहे है।

आगे दिव्या अग्रवाल ने कहा, तुम मानते हो कि तुम बॉलीवुड के राजा हो। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर शब्द लोग सुनते समझते हैं। वो जो बोलते हैं लोग उस पर भरोसा करते हैं। शो में मेरी इमेज खराब की जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग दिव्या अग्रवाल के सपोर्ट में उतर आए हैं। इससे पहले भी लोगों ने दिव्या अग्रवाल के सपोर्ट में मोर्चा खोल दिया था।