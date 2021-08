Bigg Boss OTT evicted contestant Karan Nath slams Karan Johar for this reason: बिग बॉस ओटीटी के घर में दूसरे हफ्ते के अंत में काफी हलचल देखने को मिली। इस बार ना सिर्फ घर से दो लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया बल्कि करण जौहर (Karan Johar) ने एक के बाद एक कई कंटेस्टेंट्स की क्लास भी लगाई। इस हफ्ते बिग बॉस ओटोटी के घर से करण जौहर ने करण नाथ और रिद्धिमा पंडित को बेदखल कर दिया है। कम वोट्स के चलते दोनों को ये शो छोड़ना पड़ा है। करण जौहर के शो से निकलने के बाद अब करण नाथ (Karan Nath) ने अपनी बात बेहिचक सामने रखी है। करण नाथ ने शो के होस्ट करण जौहर के पक्षपाती रवैये पर कमेंट किया है और साथ ही उन्होंने ये भी निराशा जताई है कि लोगों को उनके अंदर की अच्छाई नजर ही नहीं आई। Also Read - Bigg Boss OTT: घर से बाहर आते ही Karan Nath ने इस कंटेस्टेंट्स को बताया विनर !! जानिए नाम

करण नाथ का कहना है, ‘बतौर होस्ट वो काफी एंटरटेनिंग हैं, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। मुझे ये नहीं पसंद आया कि किसी को भी मेरी अच्छाई नहीं नजर आई। वो सिर्फ लड़ाई, झगड़ों और विवादों को लेकर ही डिस्कशन करते हैं। अगर आप इन्हीं चीजों को दिखाना चाहते हैं तो आप किस तरह का एग्जांपल सेट करना चाहते हैं। लोगों को अच्छी चीजें भी दिखानी चाहिए।’

माधुरी दीक्षित से है बड़ा कनेक्शन

करण नाथ के पिता लम्बे समय तक माधुरी दीक्षित के मैनेजर रहे हैं। माधुरी दीक्षित करण को काफी मानती हैं और हाल ही में उन्होंने करण नाथ को बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा बनने के लिए बधाई भी दी थी। बहुत कम लोगों को पता है कि करण की मां ने फिल्म साजन की कहानी भी लिखी है। ऐसे में करण के परिवार और माधुरी के बीच एक खास कनेक्शन बन चुका है।

4 हफ्ते में होगा फिनाले

अगले 4 हफ्ते में ये क्लियर हो जाएगा कि बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के टॉप कंटेस्टेंट्स कौन हैं? 4 हफ्ते के बाद सलमान खान का शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) शुरू होने वाला है। बिग बॉस ओटीटी के टॉप कंटेटेंट्स को सलमान खान (Salman Khan) के शो में जाने का मौका मिलने वाला है।