Bigg Boss OTT: फैंस ने Raqesh Bapat- Shamita Shetty की लड़ाई को बताया स्क्रिप्टेड, सोशल मीडिया पर बन रही है मजाक

Bigg Boss OTT: Fans called Raqesh Bapat And Shamita Shetty Fallout Scripted: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के घर में शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और राकेश बापट (Raqesh Bapat) एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के तौर पर उभर कर आए हैं। लोगों को शमिता शेट्टी और राकेश बापट की जोड़ी पसंद आने लगी है। हाल तो ये हो चुके हैं कि लोग इन दोनों की शादी के बारे में बात करने लगे थे। लगता है कि शमिता शेट्टी और राकेश बापट की जोड़ी को किसी की नजर लग गई है। यही वजह है जो शमिता शेट्टी और राकेश बापट के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई है। हाल ही में राकेश बापट की जेब से दिव्या अग्रवाल का लिप बाम निकला था। Also Read - Entertainment News of The Day: तो इसलिए Anupamaa में हो रही है Anuj Kapadia की एंट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री पर भड़के Akshara Singh के पिता

दिव्या अग्रवाल का लिप देखकर शमिता शेट्टी का खून खौल गया। शमिता शेट्टी ने राकेश बापट को खरीखोटी सुनानी शुरू कर दी। इस दौरान राकेश बापट ने शमिता शेट्टी से कहा कि वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। राकेश बापट की बात सुनकर शमिता शेट्टी काफी इमोशनल हो गई। शमिता शेट्टी ने रोते हुए खुद को बाथरूम में बंद कर लिया।

शमिता शेट्टी और राकेश बापट के बीच हुए इस झगड़े ने लाइमलाइट बटोरनी शुरू कर दी है। लोग लगातार शमिता शेट्टी और राकेश बापट की लड़ाई की बात कर रहे हैं। लोगों ने तो शमिता शेट्टी और राकेश बापट के इस झगड़े की मजाक भी बनानी शुरू कर दी है। लोगों का दावा है कि शमिता शेट्टी और राकेश बापट की ये लड़ाई स्क्रिप्टेड है। लाइमलाइट बटोरने के लिए शमिता शेट्टी और राकेश बापट ये सब कर रहे हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: Urfi Javed ने फ्लॉन्ट किया अपना इनरवियर, फैंस बोले ‘बाकी की शर्ट चूहा खा गया...’

देखें शमिता शेट्टी का वीडियो- Also Read - Bigg Boss के घर में आते ही ‘धोखेबाज’ बने ये सितारे, चार दिन का फेम पाने के लिए कर डाला ब्रेकअप

एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, कम से कम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तो स्क्रिप्टिंग करना बंद कर दो। एक दूसरे यूजर ने लिखा, ये कोई फिल्म नहीं है जहां पर बार बार हीरो बार बार नाराज हिरोइन को मनाएगा। यहां चल क्या रहा है। इतना ही नहीं एक यूजर ने तो शमिता शेट्टी को ही बोरिंग बता दिया।

देखें फैंस के रिएक्शन-

गौरतलब है कि शमिता शेट्टी और राकेश बापट की केमिस्ट्री समय के साथ बेहतर होती जा रही है। हाल ही में शमिता शेट्टी और राकेश बापट एक दूसरे को किस और हग करते नजर आए थे।