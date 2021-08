Bigg Boss OTT: भारी ट्रोलिंग से डरे मेकर्स, फैंस फ्री में देख सकेंगे सारे एपिसोड

Bigg Boss OTT: Fans can watch Karan Johar’s Show, Without Paid Subscription: कलर्स टीवी के सबसे विवादित रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) ने 8 अगस्त यानी आज से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे दी है। ‘बिग बॉस 15’ शुरू होते ही विवादों में घिर गया है। लोगों ने ‘बिग बॉस 15’ के प्रीमियर का आगाज होते ही मेकर्स की क्लास लगानी शुरू कर दी है। ‘बिग बॉस 15’ के फैंस इन बात से नाराज है कि वो करण जौहर (Karan Johar) का शो फ्री नहीं देख सकते। ‘बिग बॉस 15’ को केवल वही लोग देख पा रहे हैं जिन्होंने कलर्स टीवी के एप वूट का पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है। ऐसे में ‘बिग बॉस 15’ को लेकर सोशल मीडिया पर गहमागहमी काफी बढ़ चुकी है। लोग ‘बिग बॉस 15’ के ओटीवी वर्जन देखने के लिए तरस रहे हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: Shamita Shetty को दोबारा बिग बॉस में देख ठनका लोगों का दिमाग, ट्रोल्स बोले, ‘ये तो शिल्पा और राज का...’

‘बिग बॉस 15’ ना देख पाने का गुस्सा लोग मेकर्स पर उतार रहे हैं। इसी बीच ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स ने फैंस को बड़ी राहत दे दी है। खबरों की मानें तो ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स ने शो को सब्सक्रिप्शन फ्री कर दिया है। अब फैंस मजे से बिना खर्चा किए ‘बिग बॉस 15’ के लेटेस्ट एपिसोड देख सकेंगे। हालांकि लाइव फीड अब भी फ्री नहीं है।

लाइव शो देखने के लिए आपको वूट का पेड सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इस बात का खुलासा ‘बिग बॉस 15’ के एक फैन पेज ने किया है। इस पेज ने दावा किया है कि सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे लोग ‘बिग बॉस 15’ के ताजे एपिसोड देख सकेंगे। वहीं रविवार के दिन रात 8 बजे एपिसोड ऑन एयर किया जाएगा। ‘बिग बॉस 15’ का एक एपिसोड एक घंटे का होगा। Also Read - Bigg Boss OTT फ्री में न देख पाने के चलते मेकर्स पर भड़के फैंस, पाकिस्तान और नेपाल के लोग भी दे रहे हैं गालियां

इस एपिसोड को देखने के लिए लोगों को किसी तरह की फीस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये खबर सामने आने के बाद ‘बिग बॉस 15’ के फैंस खुशी के मारे झूम रहे हैं। फैंस अब ‘बिग बॉस 15’ के एपिसोड देखने का इंतजार कर रहे हैं। वैसे आ‘बिग बॉस 15’ को देखने के लिए आप कितने उत्साहित हैं कमेंट करके जरूर बताएं।