Bigg Boss OTT: Moosee Jattana ने Shamita Shetty के सामने उड़ाई Shilpa-Raj की खिल्ली, फैंस ने दिया ‘बेर्शम’ का टैग

बॉलीवुड अदाकारा शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) पहले ही दिन से बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। शमिता शेट्टी ने उस समय बिग बॉस के घर में कदम रखा है जब उनके परिवार को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। कुछ समय पहले ही शमिता शेट्टी की बहन शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा (Shilpa Shetty and Raj Kundra kundra) का मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा पर पोर्नोग्राफी करने के आरोप लगाए गए थे। इन दिनों राज कुंद्रा पर केस चल रहा है। इस केस के बारे में अक्सर सोशल मीडिया पर कानाफुसी होती रहती है। ऐसे में इस मामले का आसर बिग बॉस के घर पर भी साफ दिखने लगा है।

हाल ही में मूस जटाना ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा का नाम लेकर शमिता शेट्टी को काफी परेशान किया है। इस दौरान मूस जटाना, शमिता शेट्टी की खूब मजाक भी बनाती नजर आईं। सोशल मीडिया पर मूस जटाना की एक वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में मूस जटाना कह रही हैं, मैंने सुना है था कि शमिता शेट्टी ने अपनी बहन की शादी की वजह से बिग बॉस का घर छोड़ा था। अब अपनी बहन की वजह से ही शमिता शेट्टी दोबारा इस घर में आ गई है।

देखें मूसे जटाना का वीडियो-

ये बात बोलकर मूस जटाना जोर जोर से हंसती नजर आईं। फैंस को मूस जटाना का ये अंदाज जरा भी पसंद नहीं आया है। यही वजह है जो मूस जटाना सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो गई हैं। मूस जटाना की इस हरकत पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'ये लड़की चुगली करने में एक्सपर्ट है। राकेश बापट इसके बारे में एक दम सही बोलता है। ये लड़की शो में आकर राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की बुराई कर रही है।'

देखें फैंस के रिएक्शन-

Well I think shamita is a soft target . First akshara age shamed shamita shetty and called her aunty and now moose jatana made bad comments on shamita's personal life. Hope karan will bash them — Biggboss news (@Instastatics) August 15, 2021

U guys are blind...moose ne kya bola ye aap logo ne nahi dekha kya? Shilpa shetty aur raj kundra k bare mai bhu usne bohot bitching ki hai..its not right...raqesh was right — Jarin Nafza (@j_nafza) August 15, 2021

Moose accused him for bad touch. But he didn't even exaggerate that thing. Moose is a low class. That girl even made fun of Shilpa shetty and her husband. #ZeeshanKhan — ~Nikkian_Tanika~ (@TCFA5) August 15, 2021

I was feeling bad for her aftee today's episode and I just saw this ? Shamita Ki Kya Galti hai , And She talks ki Neha ne papa kyu bola , ( Jo neha ne normally bola tha ki papa ka ghar nahi hai ye which means ki Tantrums mat dikhao ) #MooseJattana Going to My Hate List so soon pic.twitter.com/sdCx1l3789 — Pavitra Punia Fanclub ❤️? (@FansOfPavitra) August 14, 2021

एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'ये बहुत शर्मनाक है। माना तुम उम्र में छोटी हो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी के बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर दो।' इतना ही नहीं एक यूजर ने तो मूस जटाना को बेशर्म तक बोल डाला। सोशल मीडिया पर लोग मूस जटाना को जमकर खरीखोटी सुना रहे है।