Bigg Boss OTT First Elimination: Urfi Javed को मेकर्स ने दिखाया बाहर का रास्ता, नाराज फैंस ने दिया 'स्क्रिप्टेड शो' का टैग

Bigg Boss OTT First Elimination is Urfi Javed: बिग बॉस ओटीटी का पहला वीकेंड शो की कंटेस्टेंट उर्फी जावेद पर भारी पड़ा है। टीवी सीरियल स्टार उर्फी जावेद को करण जौहर के बिग बॉस ओटीटी से पहले ही हफ्ते में घर से बेघर होना पड़ा है। उर्फी जावेद शो के पहले ही हफ्ते में नॉमिनेट हो गई थी। उनके साथ 5 और सदस्य नॉमिनेट हुए थे। पहले नॉमिनेशन में शमिता शेट्टी, राकेश बापट, उर्फी जावेद के अलावा मूस जट्टाना और निशांत भट्ट का नाम था। इन पांचों कंटेस्टेंट्स में से सबसे कम वोट्स उर्फी जावेद को मिले। जिसके चलते उन्हें बिग बॉस ओटीटी से बाहर होना पड़ा है।

Joh #UrfiJaved ghar ki energy badhati thi, woh hui ghar se baahar! Comment with a ??‍♀️ if you think yeh hona hi tha and with a ? if you're sad about her leaving. Dekho #BiggBossOTT Sunday ka Vaar now on #VootSelect.#BiggBossOTT #BiggBossOTTVootSelect #VootSelect #KJoHurricane pic.twitter.com/iZeEESqrSD — Voot (@justvoot) August 15, 2021

उर्फी जावेद के घर से बेघर होने पर उनके फैंस खासे नाराज हैं। उर्फी जावेद के एलिमिनेशन से नाराज कुछ फैंस ने बिग बॉस ओटीटी को स्किप्टेड तक बता डाला है। कई फैंस उन्हें दोबारा घर में लाने की अपील कर रहे हैं तो कुछ लोग इस फैसले से बेहद नाराज है। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'सच में, वोटिंग करने का फायदा ही क्या जब सब कुछ पहले से ही बिग बॉस की ओर से तय है। बिग बॉस स्क्रिप्टेड शो है। उर्फी जावेद शो में रहने की हकदार है।' उर्फी जावेद के एलिमिनेशन से नाराज फैंस के कमेंट्स आप यहां देख सकते हैं।

Literally why are voting them if already everything is decided by @BiggBoss scripted show :((((#UrfiJaved deserves to stay #bringbackurfi — Urfi Javed ♡♡ (@UrfiArmy) August 15, 2021

bring #urfijaved back in the house? — Nishaa Gupta (@gupta_nishaa) August 15, 2021

#UrfiJaved ka Eviction Unfair ??? — Amit Singh (@___amittttt___) August 15, 2021

She had good sense of humor than most other contestant present in bb now. — Atythi Vandari (@atythi) August 15, 2021

Unfair bring urfi back? — Bharti Chauhan (@Bhartu711) August 15, 2021

बता दें उर्फी जावेद बिग बॉस ओटीटी में अपने यूनिक सेंस ऑफ ह्यूमर और साफगोई से लोगों का दिल जीत रही थी। हाल ही में उर्फी जावेद ने कचरे की पॉलिथीन से एक ड्रेस बनाकर पहनी थी। जिस पर लोग खूब कमेंट कर रहे थे। उर्फी जावेद शो में अपनी जिंदादिली से सुर्खियां बटोर रही थी। उर्फी जावेद के इतनी जल्दी एलिमिनेशन से लोक शॉक्ड भी हैं। अब देखना होगा कि क्या एक्ट्रेस को मेकर्स वाइल्ड कार्ड के जरिए दोबारा शो का हिस्सा बनाएंगे या नहीं।