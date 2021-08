Bigg Boss OTT फ्री में न देख पाने के चलते मेकर्स पर भड़के फैंस, पाकिस्तान और नेपाल के लोग भी दे रहे हैं गालियां

Bigg Boss OTT Grand Premier: Fans Lash Out on Makes For Paid Subscription of Karan Johar’s Show: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) का विवादित रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) 8 अगस्त यानी आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे चुका है। आज 8 रात बजे ‘बिग बॉस 15’ का प्रीमियर का आगाज किया गया। इसके साथ ही ‘बिग बॉस 15’ में नजर आने वाले सितारों के नाम से भी पर्दा हट चुका है। ‘बिग बॉस 15’ के ओटीटी वर्जन को करण जौहर (Karan Johar) होस्ट कर रहे हैं। ‘बिग बॉस 15’ के शुरू होते ही सोशल मीडिया पर गहमागहमी काफी बढ़ चुकी है। लोग ‘बिग बॉस 15’ के ओटीवी वर्जन देखने को बेताब हैं। वह बात अलग है कि लोग चाहकर भी ‘बिग बॉस 15’ को ऑन लाइन नहीं देख पा रहे हैं। दरअसल ‘बिग बॉस 15’ को केवल वही लोग देख सकते हैं जिन्होंने कलर्स टीवी के एप वूट का पेड सब्सक्रिप्शन ले रखा है। Also Read - Bigg Boss OTT Promo: Shamita Shetty ने प्रीमियर नाइट में जमाया रंग, 'शरारा-शरारा' गाने पर मचाई धूम

जिन लोगों ने ये सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है वो सभी लोग ‘बिग बॉस 15’ नहीं देख सकते। आम जनता ‘बिग बॉस 15’ को देख पाने में असमर्थ हो रही है। ऐसे में लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर साफ देखने को मिल रहा है। लोग लगातार ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स की लताड़ लगा रहे हैं। फैंस पूछ रहे हैं कि ‘बिग बॉस 15’ को कैसे देखा जाएगा।

देखें 'बिग बॉस 15' का प्रोमो-

वहीं बहुत से लोग मेकर्स से गुजारिश कर रहे हैं कि वो 'बिग बॉस 15' को फ्री कर दें ताकि सभी लोग इस शो का मजा ले सके। इतना ही नहीं 'बिग बॉस 15' की गूंज तो इस बार पड़ोसी देश पाकिस्तान और नेपाल में भी सुनाई दे रही है। पाकिस्तान और नेपाल के लोग भी 'बिग बॉस 15' देखने के लिए तरस रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि वो सभी 'बिग बॉस 15' किस तरह देख सकते हैं।

देखें फैंस के कमेंट्स-

एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा, 'ये तो गलत बात है कि मेकर्स ‘बिग बॉस 15’ देखने के लिए रुपए ले रहे हैं। हर कोई रुपए नहीं दे सकता। मेकर्स को ये बात समझनी चाहिए।' वहीं एक यूजर ने पूछा, 'मैं पाकिस्तान में ‘बिग बॉस 15’ कैसे देख सकता हूं।' इतना ही नहीं कुछ लोगों ने तो ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स को लालची भी बताना शुरू कर दिया है। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।