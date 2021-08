Bigg Boss OTT में जाने से पहले Neha Bhasin मे घुमाया Rahul Vaidya को फोन, मांगी एक्सपर्ट एडवाइज

Bigg Boss OTT Grand Premier: Neha Bhasin Called Up Rahul Vaidya for advice: करण जौहर के रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के ऑन एयर होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जल्द ही सितारे ‘बिग बॉस 15’ के घर में कैद होने वाले हैं। ऐसे में ‘बिग बॉस 15’ में नजर आने वाले सितारों की धड़कनें काफी तेज हो चुकी हैं। हर कोई शो में टिकने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। वहीं कुछ सितारे ऐसे भी हैं जो ‘बिग बॉस 15’ के घर में जाने से पहले ही पूरी तैयारी कर चुके हैं। इन सितारों की लिस्ट में एक नाम बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर नेहा भसीन (Neha Bhasin) का भी है। नेहा भसीन ने तो ‘बिग बॉस 15’ के घर में जाने से पहले ही एक्सपर्ट एडवाइज ले ली है। ‘बिग बॉस 15’ के घर में जाने से पहले नेहा भसीन ने बिग बॉस 14 के रनर अप रह चुके राहुल वैद्य को फोन घुमा दिया है। Also Read - Bigg Boss OTT Promo: Arjun Bijlani को कड़ी टक्कर देंगे Karan Wahi, ये हैंडसम मुंडा भी दिखाएगा आंख

नेहा भसीन ने राहुल वैद्य से बात करके ये जानने की कोशिश की है कि इस गेम को किस तरह से समझा जाए। इस बात का खुलासा खुद नेहा भसीन ने ही किया है। एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पाट बॉयई से बात करते हुए नेहा भसीन ने बताया, 'ये बात सच है कि मैंने राहुल वैद्य को फोन किया था। हम दोनों के बीच क्या बात हुई ये मैं आपनो नहीं बनाऊंगी। मैं बस इतना कह सकती हूं कि राहुल वैद्य से सहाल लेना चाहती थी।'

नेहा भसीन ने खुलासा किया, 'मैं जानना चाहती थी कि मुझे ये शो करना चाहिए या फिर नहीं...। राहुल वैद्य ने मुझे बताया कि मुझे केवल अपने दिल की बात सुननी चाहिए। मुझे खुद ही फैसला लेना होगा। हालांकि राहुल वैद्य से बात करने से पहले ही मैं बिग बॉस 15 के मेकर्स को हां बोल चुकी थी। मैंने आजतक भी बिग बॉस का कोई सीजन नहीं देखा है। मेरा मानना है कि अगर मैंने ये शो देखा होता तो मैं इस घर में जाने के लिए कभी हामी नहीं भरती।' Also Read - Bigg Boss OTT Promo: ‘मुन्नी बदनाम’ बनकर खूब ठुमके लगाएंगी Malaika Arora, लगेगा ग्लैमर का तड़का

देखें नेहा भसीन की तस्वीरें-

गौरतलब है कि कुछ समय पहले पहले ही ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) का एक नया प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। इस प्रोमो में नेहा भसीन बिग बॉस के घर में जाने की तैयारी करती नजर आई थीं। प्रोमो में नेहा भसीन ने ये साफ कर दिया था कि वो ‘बिग बॉस 15’ के घर में किसी की भी नहीं सुनने वाली हैं।