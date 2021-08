Bigg Boss OTT: Karan Johar ने Divya Agarwal को शो छोड़ने के लिए कहा, एक्ट्रेस के छलक पड़े आंसू

Bigg Boss OTT: Karan Johar ने Divya Agarwal को शो छोड़ने के लिए कहा, एक्ट्रेस के छलक पड़े आंसू Karan Johar Ask Divya Agarwal to Leave the Bigg Boss OTT: संडे का वार पर बिग बॉस ओटीटी के होस्ट करण जौहर ने दिव्या अग्रवाल से नाराज होने पर उन्हें घर छोड़ने तक के लिए कहा है।