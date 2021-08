Karan Nath Wants this Contestant To Win: बॉलीवुड अभिनेता करण नाथ (Karan Nath) को उनकी फिल्म 'ये दिल आशिकाना' (Yeh Dil Aashiqana) के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। अभिनेता ने इस साल करण जौहर (Karan Johar) के शो 'बिग बॉस ओटीटी' (Bigg Boss OTT) में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था। हालांकि इस शो में करण नाथ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाए। 'संडे का वार' पर हुए डबल एलिमिनेशन में करण नाथ और रिद्धिमा पंडित को शो से बाहर कर दिया। बिग बॉस ओटीटी से बाहर आने के बाद करण नाथ ने इस सीजन के विनर के नाम की घोषणा की है। Also Read - Bigg Boss OTT: घरवाले हुए Nishant Bhat और Moose Jattana पर मेहरबान, नॉमिनेशन टास्क में किया सुरक्षित

करण ने घर के अंदर कंटेस्टेंट्स के साथ समय बिताने के साथ-साथ उन्हें करीब से समझा। स्पॉटबॉयई को दिए इंटरव्यू में जब करण नाथ से पूछा गया इस बार रिएलिटी शो जीतने का हकदार कौन है। इस बारे में बात करते हुए करण नाथ ने कहा, 'मुझे लगता है कि दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) इस शो को जीतने लायक है। वह स्मार्ट है और खेल को अच्छी तरह से जानती है। वह रिएलिटी शो का हिस्सा रही है और जीता भी है। वह एक है मजबूत दावेदार हैं और शो जीतने की हकदार हैं।' Also Read - Bigg Boss OTT: Karan Johar की डांट सुनते ही खराब हुई Zeeshan Khan की हालत, आधी रात को हुई मेडिकल रूम में एंट्री

हालांकि करण नाथ को लगता है कि राकेश बापट भी शो को जीत सकते हैं। करण ने कहा, 'राकेश बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर दिव्या और राकेश में से कोई भी ट्रॉफी उठाता है तो मुझे वाकई खुशी होगी।'

करण नाथ और दिव्या की गेम के दौर्कान अच्छी बॉन्डिंग थी। इस बारे में बात करते हुए करण ने कहा, 'दिव्या बहुत प्यारी है। दिव्या वो इंसान थी, जिसके साथ मैं घर के अंदर सबसे ज्यादा जुड़ा था। हमारा बॉन्ड भाई-बहन के जैसा था। उसने मेरे साथ खूब मस्ती की थी। रिद्धिमा के लिए मैं मैं कह सकता हूं कि वो एक अच्छी दोस्त हो सकती है। वह एक ईमानदार, सिंपल लड़की है।' Also Read - Bigg Boss OTT: Raqesh Bapat ने इस खास जगह पर Shamita Shetty को किया किस, फैंस बोले 'शादी करके निकलोगे क्या...?'