Bigg Boss OTT: Karan Nath को Madhuri Dixit ने किया सपोर्ट, सोशल मीडिया पर कही ये बात

Madhuri Dixit comes out in support of Bigg Boss OTT contestant Karan Nath: करण जौहर के रिएलिटी शो बिग बॉस ओटीटी को 2 हफ्ते पूरे होने वाले हैं। इस शो का आगाज इसी महीने हुआ था और अभी ये 4 हफ्ते और चलने वाला है। इस शो को वूट पर दिखाया जाता है और अब तक लगभग आधे से ज्यादा कंटेस्टेंट्स लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ चुके हैं। इस शो में 'ये दिल आशिकाना' फेम हीरो करण नाथ ने भी धमाकेदार एंट्री मारी है। करण जौहर (Karan Johar) के इस शो में कैद होने से पहले करण नाथ के पास अपना पार्टनर चुनने के लिए दो ऑप्शन थे।

करण जौहर ने पहले दिन ही करण नाथ (Karan Nath) को ऐसे सिचुएशन में डाल दिया था, जहां से निकलना आसाना नहीं था। करण की एक ओर दिव्या अग्रवाल थीं तो दूसरी ओर रिद्धिमा पंडित। करण नाथ ने कुछ ही सेकंड में फैसला लिया कि वो शो में रिद्धिमा पंडित (Riddhima Pandit) के साथ अंदर जाएंगे।

करण जौहर के शो में करण नाथ खूब धमाल मचा रहे हैं और अब उन्हें बॉलीवुड की धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित का भी सपोर्ट मिल चुका है। माधुरी दीक्षित ने ट्विटर पर करण नाथ को सपोर्ट किया है। माधुरी दीक्षित ने ट्वीट किया है, 'बिग बॉस ओटीटी में डेब्यू करने के लिए शुभकामनाएं करण नाथ...।'

Wish you all the best #KaranNath for your Bigg Boss OTT Debut. — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) August 19, 2021

करण नाथ की जिंदगी में माधुरी दीक्षित की काफी अहमियत है। बॉलीवुडलाइफ को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में करण नाथ ने बताया था कि माधुरी उनके परिवार का ही हिस्सा है और बचपन से ही उन्हें उनका सपोर्ट मिलता रहा है। बहुत कम लोगों को पता है कि करण नाथ के पिता 25 साल से भी ज्यादा समय तक माधुरी के मैनेजर और अकाउंटेंट रहे हैं और यही वजह है कि करण नाथ के लिए माधुरी दीक्षित के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। फिलहाल तो देखना होगा कि इस शो में करण नाथ कितना आगे तक जाते हैं?