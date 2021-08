Bigg Boss OTT: Manasvi Vashist ने मेकर्स को दिया बड़ा झटका, क्वारंटाइन होने से 2 घंटे पहले छोड़ा शो

Manasvi Vashist Not To Be Part of Bigg Boss OTT: टीवी इंडस्ट्री के कंट्रोवर्सियल शो 'बिग बॉस ओटीटी' (Bigg Boss OTT) 8 अगस्त से टेलीकास्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस शो में हिस्सा ले रहे सभी कंटेस्टेंट्स को क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेज दिया गया है। इन कंटेस्टेंट्स में से एक नाम मनस्वी वशिष्ठ (Manasvi Vashist) भी था, जो शो में एंट्री करने के बाद धमाल मचाने वाले थे। अब जो ताजा रिपोर्ट्स सामने आई हैं उनके मुताबिक मनस्वी वशिष्ठ ने क्वारंटाइन में जाने से 2 घंटों पहले शो को ना करने का फैसला लिया है। Also Read - Bigg Boss OTT Promo: Karan Johar ने किया बड़ा खुलासा, कंटेस्टेंट्स को सजा देगी ऑडियंस

स्पॉटबॉयई की रिपोर्ट के मुताबिक मनस्वी को क्वारंटाइन किया जाना था। कल शाम को उन्होंने घर छोड़ने से दो घंटे पहले सूचित किया गया था कि एक क्रिएटिव कॉल के कारण उनकी एंट्री को होल्ड पर रखा है।' हालांकि इस न्यूज के बाद अभिनेता के फैंस को बड़ा झटका लगने वाला है। शो में ना हिस्सा लेने के बाद में पोर्टल ने अभिनेता से बात करने की कोशिश भी की लेकिन उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया।

उनके करीबी एक सूत्र ने खबर की पुष्टि की और कहा, 'हां, मनस्वी क्रिएटिव द्वारा आखिरी मिनट में लिए गए फैसले से थोड़ा परेशान हैं। वह इस शो का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित थे। उन्हें पता था कि उनके फैंस और लोग उनका समर्थन कर रहे हैं और उन्हें बिग बॉस का हिस्सा बनते देखने के लिए बेताब हैं। वह अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि ये फैसला बदल दिया जाए। वह फ्यूचर में भी शो का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं लेकिन वो कुछ और अच्छा काम करेंगे।'

मनस्वी वशिष्ठ को शो में हिस्सा लेने के लिए मेकर्स ने संपर्क किया था। इस शो को लेकर मनस्वी वशिष्ठ काफी दिनों तक चर्चा में रहे थे। हालांकि आखिरी मिनट पर उनके फैसले ने सभी फैंस को चौंका दिया है। फैंस अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि चीजें ठीक होने के बाद वो मनस्वी वशिष्ठ शो में देख पाएं।