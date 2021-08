Fight between Milind Gaba and Moose Jattana In Bigg Boss OTT: 'बिग बॉस ओटीटी' (Bigg Boss OTT) में पहले दिन से ही कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट्स को पंचायत टास्क दिया था। हालांकि घर में मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स इस टास्क को करने में सफल नहीं रहे। इसके बाद बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट्स को लताड़ लगाते हुए घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया है। ऐसे में वूट पर बिग बॉस ओटीटी का एक नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें पंजाब इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर मिलिंद गाबा (Milind Gaba) और मूस जट्टाना (Moose Jattana) के बीच जबरदस्त बहस होती नजर आ रही है। Also Read - Bigg Boss OTT: Akshara ने उड़ाया Shamita की उम्र का मजाक तो भड़की Kashmera Shah, बोली ‘घर में होती तो मुंह तोड़ देती’

वीडियो में मिलिंद गाबा बार-बार मूस जट्टाना को अपना मुंह बंद करने के लिए कह रहे हैं। वहीं मूस भी बार-बार मिलिंद को उकसाती नजर आ रही है और कह रही है कि बस इतना ही आता है। मिलिंद बहस के दौरान मूस को कह रहे हैं कि ना मुझसे सुना कर और ना मुझसे पंगे लिया कर। मेरे बीच आप टांग मत अड़ाइए। वहीं मूस भी बार-बार कहती नजर आ रही कि तुम हमारे पंचों में आकर टांग अड़ा रहे हैं। मिलिंद के इस बर्ताव को देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'ये मिलिंद क्या करने आया है समझ नहीं आता। वो बहुत बोर है और मूस काफी क्यूट है।' Also Read - Bigg Boss OTT Promo: Pratik Sehajpal ने Akshara Singh के सामने ही उड़ाई Shamita Shetty की धज्जियां, देखें वीडियो

इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर फैंस मूस जट्टाना को सपोर्ट करते रहे हैं। वहीं एक यूजर ने तो अपने कमेंट में लिखा है कि मुझे लग रहा है घर से बेघर होने वाला अगला सदस्य मिलिंद गाबा ही है। मिलिंद और मूस के अलावा अक्षरा सिंह और शमिता शेट्टी के बीच भी काफी लड़ाई देखने को मिली है। इसके अलावा संडे के वार पर करण जौहर ने उर्फी जावेद को सबसे कम वोट मिलने पर घर से बाहर कर दिया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस शो से बाहर होने वाला अगला कंटेस्टेंट कौन होता है? Also Read - Bigg Boss OTT: Akshara Singh ने उड़ाई Shamita Shetty की धज्जियां, कहा 'मां की उम्र की है और फिर भी...'