Millind Gaba reveals Neha Bhasine told him she weren't wearing any undergarments: 'बिग बॉस ओटीटी' (Bigg Boss OTT) में हर दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। बीते एपिसोड में नेहा भसीन और मिलिंग के बीच जमकर बहस देखने को मिली, जब बिग बॉस ने घरवालों से यह तय करने के लिए कहा कि घर के नियमों को तोड़ने के लिए किसे दंडित किया जाएगा। हालांकि घरवाले एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, तब मिलिंद ने खुलासा किया कि जबसे नेहा ने उन्हें बताया कि वो बेडरूम में कोई अंडरगार्मेंट्स नहीं कैरी करती हैं, तभी ये तो वह असहज महसूस करते हैं।

यह सब तब शुरू हुआ जब मिलिंद ने टास्क के दौरान बताया कि नेहा उनके काफी क्लोज आ गई थीं और कहा कि वह उसके बॉडी को फील कर सकती है। जब नेहा ने समझाने की कोशिश की कि उनका क्या मतलब है, तो मिलिंद ने नेहा के बारे में बात की और उन्हें असहज महसूस कराया। नेहा ने उस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह एक मजाक था और नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मिलिंद उनके बॉडी पार्ट्स का मजाक भी उड़ाते थे।

जब नेहा ने मिलिंद से कहा कि वह कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कर सकती क्योंकि उनके परिवार के सदस्य भी शो देख रहे हैं, तो मिलिंद ने नेहा पर सवाल उठाया कि वो दूसरे लोगों के बार में कैसे बात कर सकती हैं। इस मामले में प्रतीक सहजपाल कूद पड़े और मिलिंद से सवाल किया कि वह इतने समय तक चुप क्यों थे और जब उन्हें असहज महसूस हुआ तो उन्होंने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया। दिव्या अग्रवाल और मूस जट्टाना प्रतीक से पूरी तरह असहमत थीं। हालांकि मूस ने कहा कि नेहा और मिलिंद दोनों ही अपने-अपने तरीके से गलत थे। बाद में नेहा और मूस रजामंदी को लेकर चर्चा करते दिखे।

दर्शक नेहा भसीन को उनकी हरकतों के लिए पहले से ही काफी ट्रोल कर चुके हैं। उन्होंने बिग बॉस ओटीटी हाउस में उनके व्यवहार पर कमेंट करते हुए हैशटैग 'एविक्ट नेहा भसीन' को ट्रेंड करना शुरू कर दिया।

Where were #RaqueshBapat amd #ShamitaShetty when #NehaBhasin is doing inappropriate things with or without consent of #Pratik and #MilindGaba (in earlier days) Selective Opinion provider.

Shamita and Raquesh are here to give character certificate that too Selective and Biased. https://t.co/OAJKecdi0Q pic.twitter.com/Mc3aw8GEIe — 24_march_00 (@24march001) August 28, 2021

What #MilindGaba said in yesterday's episode about Neha was absolutely wrong but Neha is so so freaking irritating!....Milind please don't loose yourself in this shit!.. audience is watching u#BiggBossOtt — SARUN 2 (@1Sa_varun28) August 28, 2021

#MooseJattana was gud throughout the ep today. Her reasons were clear while taking names for punishment. N she called a spade a spade when it came 4 neha n millind. Both were wrong, but neha never accepts her wrongs. She assumes tat everyone enjoys her eww behavior#BiggBossOTT — Chetana?No Diplomacy (@Chetana_CND) August 28, 2021

#MilindGaba atleast went n apologized to #NehaBhasin, but is neha apologetic for her blames n the bullying tat she did on millind? Nope.#BiggBossOTT — Chetana?No Diplomacy (@Chetana_CND) August 28, 2021