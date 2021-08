Bigg Boss OTT: Moose Jattana ने सेक्सुएलिटी को लेकर किया बड़ा खुलासा, 'मुझे लड़के पसंद हैं, मगर शादी...'

Moose Jattana reveals she is Bisexual during Bigg Boss OTT: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) का धमाकेदार अंदाज हो चुका है। कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले इस टीवी शो की शुरुआत इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हुई है। बिग बॉस 15 के इस नए रूप में मशहूर सोशल मीडिया स्टार मूस जटाना (Moose Jattana) ने भी हिस्सा लिया है। इस टीवी शो को दर्शक वूट पर 24 घंटे लाइव फीड पर भी देख सकते हैं। इस दौरान मूस जटाना ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि हर कोई हैरान कर देने वाला है। मूस जटाना ने शो के दौरान को-कंटेस्टेंट प्रतीक सेहजपाल से बातचीत के दौरान कहा कि वो बाइसेक्शुअल हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: दूसरे दिन ही फूट-फूटकर रोईं Akshara Singh, इस हसीना ने की बदतमीजी

मूस जटाना ने बताया कि उन्हें लड़के पसंद हैं लेकिन शादी वो एक लड़की से करना चाहती हैं। मूस ने कहा, 'मैं लड़कों से ज्यादा जुड़ाव महसूस करती हूं। लेकिन एक लड़की से कनेक्शन मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है।' अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी लड़की से ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है तो वो एक लड़की से शादी से शादी करना पसंद करेंगी।

जिन्हें जानकारी नहीं हैं उन्हें बता दें कि मूस जटाना ने इंस्टाग्राम और टिक-टॉक की दुनिया से पहचान पाई है। मूस जटाना सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों पर बोल्ड अंदाज में अपनी राय रखने के लिए जानी जाती हैं। मूस जटाना का ये खुलासा उनके फैंस को हैरान कर देने वाला है। मूस जटाना बिग बॉस ओटीटी में अपने यूनिक ड्रेस सेंस और स्टाइल को लेकर सुर्खियों में हैं। मूस जटाना का बिंदास अंदाज कई लोगों को पसंद भी आ रहा है। शो में मूस जटाना ने मशहूर कोरियोग्राफर निशांत भट्ट को अपना कनेक्शन चुना है। घर में एंट्री के बाद मूस जटाना की सबसे पहली लड़ाई भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह से हुई। जिसमें मूस ने उनके प्रोफेशन को लेकर मजाक बनाया था।