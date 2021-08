Bigg Boss OTT: Moose Jattan ने Pratik Sehajpal को किया शादी के लिए प्रपोज, बोली 'प्यार किया तो डरना क्या...'

Bigg Boss OTT: Moose Jattana wants to marry Pratik Sehajpal: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में रोजाना कुछ न कुछ हंगामा होता ही रहता है। लड़ाई के अलावा घर के सदस्य अक्सर साथ बैठकर बातें भी करते नजर आते हैं। इस दौरान घर के सभी सदस्य अपने दिल की बात करीबियों से करते हैं। 20 साल की मूस जटाना (Moose Jattana) ने भी दुनिया के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है। मूस जटाना ने हाल ही में इस बात का खुलासा किया है कि वो प्रतीक सेजवाल (Pratik Sehajpal) से प्यार करने लगी हैं। इतना ही नहीं मूस जटाना तो प्रतीक सेजवाल से शादी भी करना चाहती हैं। मूस जटाना ने प्रतीक सेजवाल को सभी घरवालों के सामने प्रपोज भी कर दिया है। मूस जटाना की इस हरकत ने घर के सभी सदस्यों को हैरत में डाल दिया है। Also Read - Bigg Boss OTT PROMO: घरवालों के लिए मुसीबत बना Shamita Shetty का संचालन, टास्क में बेकाबू हुए Pratik Sehajpal और Zeeshan Khan

सोशल मीडिया पर मूस जटाना और प्रतीक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रतीक सेजवाल, मूस जटाना के लिए लड़के की तलाश करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में प्रतीक सेजवाल कह रहे हैं कि उनकी नजर में मूस जटाना के लिए कुछ लोग है। इस लिस्ट में प्रतीक सेजवाल ने नेहा भसीन, राकेश बापट और करण नाथ का नाम लिया।

प्रतीक सेजवाल से बात करते हुए मूस जटाना कहती है कि वो करण नाथ के बारे में सोच सकती है। ये बात सुनकर करण नाथ मुस्कुराते दिखे। बाद में मूस जटाना ने दिव्या अग्रवाल को अपने दिल का हाल सुनाया। मूस जटाना ने प्रतीक सेजवाल के बारे में बात करते हुए कहा, 'तंग आ गई हूं मैं बस अब खत्म हो गया। अब तुम मुझे लाइक करो। वो तो मैं ही अच्छी हूं जो मैं सुन लेती हूं।' Also Read - Bigg Boss OTT: Karan Nath को Madhuri Dixit ने किया सपोर्ट, सोशल मीडिया पर कही ये बात

देखें मूस जटाना और प्रतीक सेजवाल का वीडियो- Also Read - Bigg Boss OTT में होगी Urfi Javed की वापसी!! Rakhi Sawant ने की घोषणा

आगे मूस जटाना ने कहा, 'प्यार किया तो डरना क्या। क्या करूं मैं मर जाऊं। मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे प्यार हो गया है। इस बात को छिपाने से मैं जरा भी नहीं डरती। अब क्या मुझे ये बात साबित करने के लिए अपनी जान देनी पड़ेगी।' जिसके बाद दिव्या अग्रवाल अपनी और वरुण सूद की लव स्टोरी सुनाती नजर आईं। दिव्या अग्रवाल ने दावा किया कि वो वरुण सूद के साथ ही सात फेरे लेंगी।