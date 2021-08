Akshara Singh Co-Star Reveals Big Thing About Her: भोजपुरी सुपर स्‍टार अक्षरा सिंह (Akshara Singh) इन दिनों बिग बॉस के ओटीटी (Bigg Boss OTT) वर्जन में इस बार भोजपुरी का प्रतिनिधित्‍व कर रही हैं, जिसके होस्‍ट मशहूर फिल्‍मकार करण जौहर (Karan Johar) हैं। बिग बॉस के इस फॉर्मेट में अभी तक अक्षरा सिंह की परफार्मेंस बेहद सराहनीय रही है, जिसको लेकर उनके साथ काम कर चुके अभिनेता और विलेन के किरदार में नजर आने वाले नीरज यादव (Neeraj Yadav) ने कहा कि अक्षरा सिंह बिग बॉस जीतकर आयें और भोजपुरी का मान बढ़ायें। Also Read - Bigg Boss OTT: Urfi Javed का दावा, ये 2 प्रतियोगी बनाएंगे फिनाले में जगह

नीरज ने कहा कि अक्षरा बेहद अच्‍छी कलाकार और सपोर्टिव इंसान हैं। उनके साथ जब हमने पहली बार काम किया था, तब उनके सपोर्ट की वजह से हम फिल्‍म कर पाए। मालूम हो कि नीरज यादव, अक्षरा सिंह के साथ फिल्‍म 'प्रतिघात' कर चुके हैं। उन्‍होंने कहा कि वे मिलनसार स्‍वाभाव की हैं। हम उनसे यही अपील करेंगे कि आप डट कर मुकाबला करें। कभी-कभी होता है कि भोजपुरी बैकग्राउंड से होने की वजह से अन्‍य लोग द्वारा लेटडाउन किया जाता है, मगर अक्षरा डाउन न हों। हम उनके लिए खूब वोट करेंगे और दर्शकों से भी अपील करते हैं कि आप भी वोट करें। नीरज ने शो के होस्‍ट करण जौहर को न्‍यायप्रिय बताया और कहा कि उनके रहते किसी के साथ शो में अन्‍याय नहीं हो सकता है।

आपको बता दें कि यूपी, गोरखपुर के रहने वाले अभिनेता नीरज यादव अब तक दिनेशलाल यादव निरहुआ, रवि किशन और खेसारी लाल यादव जैसे कलाकारों के साथ 45 फिल्‍में कर चुके हैं। वहीं, उनकी अदाकारी के जलवे साउथ इंडस्‍ट्री में भी खूब देखने को मिलते हैं। वे साउथ के 'मक्‍खी' फेम सुपर स्‍टार सुदीप के साथ काम कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग चल रही है। इस फिल्‍म की शूटिंग मुंबई और आ्रॅस्‍ट्रेलिया में भी होनी है। उन्‍होंने कन्‍नड़ सुपर स्‍टार शिवराम के साथ भी फिल्‍म की है। वहीं अभी हाल ही में शाही कुमार के साथ उनकी फिल्‍म का ट्रेलर रिलीज हुआ है। हिंदी में इस फिल्‍म का नाम पुलिस फाॅर्स है। नीरज बचपन से अभिनय के शौकीन हैं और यही वजह है कि उन्‍हें जहां भी मौका मिलता है, वो अपनी अदाकरी से झंडे गाड़ रहे हैं।