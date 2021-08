Bigg Boss OTT: Neha Bhasin ने Moose Jattana को बताया 'सड़क छाप', गुस्से में घर छोड़ने के लिए हुई तैयार

Bigg Boss OTT: Neha Bhasin called Moose Jattana sadak chhap, Says Want To Go Home: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) समय बीतने के साथ और भी दिलचस्प होता चला जा रहा है। बिग बॉस के घर में बॉलीवुड सिंगर नेहा भसीन (Neha Bhasin) लगातार लाइमलाइट बटोर रही हैं। हाल ही में नेहा भसीन की प्रतीक सेजवाल (Pratik Sehajpal) से लड़ाई हुई थी। प्रतीक सेजवाल के बाद अब नेहा भसीन, मूसे जटाना के साथ पंगा ले बैठीं हैं। जिसके बाद जटाना ने नेहा भसीन को इतनी खरीखोटी सुनाई कि उनका शो से मन ही भर गया। अब नेहा भसीन दावा कर रही हैं कि वो अपने घर जाना चाहती हैं। अब नेहा भसीन बिग बॉस के घर में नहीं रहना चाहतीं। Also Read - Bigg Boss OTT: वोटिंग ट्रेंड्स में सबसे आगे हैं बिहार की शेरनी Akshara Singh, Pratik Sehajpal ने बना लिया ये रिकॉर्ड !!

पहले तो मूसे जटाना और नेहा भसीन ने बर्तन धोने के पीछे बहन हुई। इस कहासुनी के बाद मूसे जटाना ने नेहा भसीन से रूखे तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया। नेहा भसीन ने मूसे जटाना से कहा कि अगर बर्तन साफ नहीं हुए तो वो दोबारा उनको धोएगी। इसके बाद मूसे जटाना और नेहा भसीन के बीच फिर से बहस हो गई। इस दौरान नेहा भसीन ने मूसे जटाना को सड़कछाप बता दिया।

इतना ही नहीं नेहा भसीन ने तो ये तक बोल दिया कि वो मूसे जटाना का मुंह तोड़ देगी। वायरल हो रही वीडियो में नेहा भसीन कहती नजर आ रही है कि ये तेरे पापा का घर नहीं है। दिमाग सटका हुआ है या फिर तू घर छोड़कर आई है। नेहा ने तो ये तक कह दिया कि मूसे जटाना को बात करना नहीं आता। जिसके बाद मूसे जटाना और नेहा भसीन के बीच उम्र को लेकर बहस हो गई।

देखें बिग बॉस 15 का प्रोमो-

मूसे जटाना की कड़वीं बातें सुनकर नेहा भसीन काफी इमोशनल हो गईं। पहले तो नेहा भसीन ने जमकर आंसू बहाए। उसके बाद नेहा भसीन ने घर छोड़कर दाने की धमकी दे डाली। नेहा भसीन कहती नजर आईं कि वो इस घर में और नहीं रहना चाहती हैं।