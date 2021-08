Bigg Boss OTT: Divya Agarwal के पीरियड्स को लेकर Neha Bhasin ने उड़ाया मजाक, बॉयफ्रेंड Varun Sood की बहन ने सिंगर को लगाईं लताड़

Neha Bhasin Mocks Divya Agarwal For Being In Her Menstrual Cycle: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) को शुरू हुए एक हफ्ता हो चुका है। हर गुजरते दिन के साथ इस शो में कंटेस्टेंट्स के बीच बहस और झगड़े बढ़त जा रहे हैं। यही वजह है कि ये शो बहस और झगड़ों के कारण सुर्खियां बटोर रहा है। जहां वीकेंड का वार में दिव्या अग्रवाल को घर में सुपोर्ट खोते हुए देखा गया, वहीं हालिया एपिसोड में एक्ट्रेस को घरवालों ने मिलकर काफी लताड़ भी लगाईं। कंटेस्टेंट उनके खिलाफ एक ग्रुप बनाते नजर आए। ऐसे में दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) और सिंगर नेहा भसीन (Neha Bhasin) के बीच लड़ाई छिड़ गई। नेहा ने दिव्या का उनके पीरियड्स को लेकर खूब मजाक उड़ाया। Also Read - Bigg Boss OTT: Shilpa Shetty के साये में रहने का ताना सुनने के बाद Shamita Shetty हुईं इमोशनल, Karan Johar से कहा 'मैं अपनी इमेज...'

दिव्या अग्रवाल का मजाक बनाने पर उनके बॉयफ्रेंड वरुण सूद की बहनों अक्षिता और वेदिका ने नेहा भसीन को खूब खरी-खोटी सुनाई है। दोनों चाहते हैं कि होस्ट करण जौहर इस बात को नोटिस करें और इसके लिए नेहा भसीन की खिंचाई करें। वेदिका ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया, 'विश्वास नहीं हो रहा है नेहा भसीन ने दिव्या अग्रवाल को उनके पीरियड्स के लिए बॉडी शेम्ड किया। घर में मौजूद लोग इसे क्यों नहीं देख सकते हैं और उन्हें दिव्या अग्रवाल पर गैंग अप क्यों करना पड़ता है?' इतना ही नहीं वेदिका सूद ने नेहा भसीन के लिए भद्दे शब्दों का भी इस्तेमाल किया है।

Can't believe #NehaBhasin actually bodyshamed @Divyakitweet because of her periods. Why can't the houseguests see this & why do they have to gang up on #DivyaAgarwal ? #BiggBossOTT@VootSelect

Bitch of the highest order this Neha is

— Vedika Sood (@vedikasood95) August 16, 2021