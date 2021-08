Bigg Boss OTT: निया शर्मा टीवी इंडस्ट्री की सबसे मशहूर अदाकाराओं में से एक हैं। निया शर्मा (Nia Sharma) ने साल 2011 में 'एक हजारों में मेरी बहना है' से अपने करियर की शुरूआत की और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। निया शर्मा ने 'नागिन', 'जमाई राजा' और 'ट्विस्टेड' जैसे शोज के दम पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है और अब वो इस लोकप्रियता को बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में भुनाने की कोशिश करेंगी। Also Read - Bigg Boss OTT: घर में दाखिल होंगी Nia Sharma, आने वाली है घरवालों की शामत

बिग बॉस ओटीटी से सामने आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार निया शर्मा जल्द ही इस शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री मारेंगी। करण जौहर (Karan Johar) अनाउंस कर चुके हैं कि इस हफ्ते घर में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। कई लोग मान रहे हैं कि मेकर्स एक लड़के की एंट्री करा सकते हैं क्योंकि दिव्या अग्रवाल के पास कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मेकर्स ने निया शर्मा को शो में लाने का फैसला किया है।

बिग बॉस ओटीटी की लाइव फीड से दर्शकों ने अंदाजा लगा लिया है कि घर में निया शर्मा एंट्री मारने वाली हैं। निया शर्मा के फैंस उनकी एंट्री देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं और लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट भी कर रहे हैं। Also Read - Bigg Boss OTT मेकर्स ने लिया चौंकाने वाला फैसला, इन कंटेस्टेंट्स पर पड़ा असर

बिग बॉस ओटीटी देखने वाले दर्शक भी निया को घर में देखने के लिए एक्साइटेड हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि निया ही हैं जो नेहा भसीन (Neha Bhasin) को मजा चखा सकती हैं। फैंस लगातार ट्विटर पर कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि, ‘अब नेहा आंटी की बैंड बजेगी।’ आप लोगों के द्वारा किए जा रहे कमेंट नीचे देख सकते हैं: Also Read - Bigg Boss OTT: Shamita Shetty को Raqesh Bapat से मिली फुट मसाज, तो एक्ट्रेस के शर्म के मारे लाल हुए गाल {Video}

So excited to see #NiaSharma enter biggbossOTT . Hope she doesn't go down the wrong path in her journey.

Cus I love her so much and I don't want anyone hating on her.

— you know the vibez (@unfxckwitable6) August 30, 2021