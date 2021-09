Netizens call Millind Gaba and Akshara Singh 'dumbest players' of Bigg Boss OTT: बीती रात 'बिग बॉस ओटीटी' (Bigg Boss OTT) के एपिसोड में बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) ने जबरदस्त एंट्री मारी थी। एक्ट्रेस ने घर में मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स के गेम को ज्वाइन किया और देखा कि कैसे सभी लोग इस गेम को खेल रहे हैं। बिग बॉस ओटीटी के एपिसोड में कंटेस्टेंट्स को अपने को-कंटेस्टेंट्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट को ब्लॉक करते देखा। इसके बाद कंटेस्टेंट्स ने उन सभी सदस्यों की मटकी को भरा, जिन्होंने घर में सबसे ज्यादा गलतियां की थीं। Also Read - Bigg Boss OTT: Raqesh Bapat के करीब सोने के लिए तैयार Shamita Shetty, लेकिन रखी ये शर्त

फैंस अक्षरा सिंह के बजाय नेहा भसीन की दोस्ती को स्वीकार करने के बाद मिलिंद गाबा के फैंस उनसे खुश नहीं हैं, जो इस समय उनकी कनेक्शन बनी हुई है। नेटिजन्स मिलिंद गाबा के इस फैसले पर उनकी खिंचाई कर रहे हैं। वहीं, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मिलिंद और अक्षरा एलिमिनेशन के लिए खुद को नॉमिनेट करते हैं। नॉमिनेशन टास्क के दौरान इतना समय लेने और एक बार फिर गलत फैसला लेने से फैंस उनसे खफा हैं।

ऐसा करने के बाद दर्शकों का मानना है कि मिलिंद गाबा ऐसा करके अपने साथ-साथ अक्षरा सिंह के खेल को भी बर्बाद कर रहे हैं। फैंस इस समय दोनों को गेम को देखते हुए मिलिंद और अक्षरा को खूब लताड़ लगा रहे हैं। फैंस को भी अक्षरा सिंह के लिए बुरा लग रहा है और मिलिंद को स्वार्थी बताया है। जिस तरह से उनका कनेक्शन उनके गेम प्लान को प्रभावित कर रहा है, उससे फैंस खुश नहीं हैं। ऐसा लगता है कि दोनों अपने कनेक्शन को लेकर भी दुविधा में हैं। देखें फैंस का रिएक्शन्स- Also Read - Bigg Boss OTT: Akshara Singh को नॉमिनेशन से बचाने के लिए फैंस ने शुरू की मुहिम, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #AksharalsTheOTTBoss

#MillindGaba aur #AksharaSingh ko aapsi sehmati karke 1 ko to save Kar hi Lena chahiye tha. Both are connection, ek ko public vote deke bacha letter ?. Now obviously, Ham sirf Akshara ko hi focus karenge. But Gaba is giving us more content than Sha-Ra #PratikSehajpal #Prakshara

I was her birthday yaar. She was waiting since morning k Ghar se kuch aa jaye.

It really upsets me that @AKSHARASINGH1 couldn't read her letter.

Everyone is saying that Akshara has done wrong, she would hv thought a little about herself.

the biggest relationship is that of friendship, that's why both of them did the same if they were nominated together.

Full strth lgni h ab vote pe.#AksharaSingh @AKSHARASINGH1

— Akshara Singh Team (@aksharasinghTM) August 30, 2021