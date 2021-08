Nia Sharma To Be Part of Bigg Boss OTT: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) को शुरू हुए लगभग 3 हफ्ते ही चुके हैं। दर्शकों की दिलचस्पी शो को देखने में दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले शो के होस्ट करण जौहर (Karan Johar) ने घोषणा की थी कि बिग बॉस ओटीटी में वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। तब से हर कोई उस नए कंटेस्टेंट का नाम जानने के लिए बेताब है। ईटाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, वो कोई और नहीं बल्कि टीवी की लोकप्रिय एक्ट्रेसेस में से एक निया शर्मा (Nia Sharma) है। Also Read - Bigg Boss OTT मेकर्स ने लिया चौंकाने वाला फैसला, इन कंटेस्टेंट्स पर पड़ा असर

निया शर्मा ने बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा बनने के लिए हरी झंडी दे दी है। उम्मीद है कि वह जल्द ही घर में दाखिल होंगी। 'जमाई राजा', 'इश्क में मरजावां' और 'नागिन' सहित कई फिक्शन शो में काम कर चुकी निया शर्मा को बिग बॉस के निर्माताओं ने पिछले सीजन में भी भाग लेने के लिए संपर्क किया था। हालांकि निया शर्मा ने मेकर्स के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था।

रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि निया शर्मा रिएलिटी शो के 14 वें सीजन में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी लेकिन लास्ट मिनट पर एक्ट्रेस ने अपना फैसला बदल दिया था। हालांकि इस बार मेकर्स एक्ट्रेस को मनाने में कामयाब रहे हैं। अपने बिंदास रवैये और उत्साही स्वभाव के लिए जानी जाने वाली निया शर्मा का जलवा शो में भी देखने को मिलेगा। जब फैंस के बीच निया शर्मा की एंट्री की खबर पहुंची है, तभी से वे सभी निया शर्मा को शो में देखने के लिए बेताब हैं।

छह सप्ताह तक चलने वाला ये रिएलिटी शो इस समय अपने चौथे सप्ताह में है। इस सीजन की थीम 'स्टे कनेक्टेड' है। इस शो में शमिता शेट्टी, राकेश बापट, मिलिंद गाबा, अक्षरा सिंह, नेहा भसीन, प्रतीक सहजपाल, निशांत भट, मुस्कान जट्टाना और दिव्या अग्रवाल नजर आ रहे हैं। शो के चल रहे ओटीटी वर्जन से कुछ हस्तियों को बिग बॉस के घर में ले जाया जाएगा, जो टीवी पर टेलीकास्ट होगा।