Nia Sharma Want To Make Connection With Divya Agarwal: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस निया शर्मा (Nia Sharma) ने 'बिग बॉस ओटीटी' (Bigg Boss OTT) के घर में एंट्री ली है। हाल ही में 'बिग बॉस ओटीटी' से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें निया शर्मा घर में मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स से बात करती नजर आ रही हैं। गोल्डन कलर के गाउन में निया शर्मा बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक में दिखाई दे रही हैं। यही नहीं निया शर्मा कंटेस्टेंट्स के बात करते हुए उनके गेम की तारीफ करती नजर आ रही हैं। निया शर्मा ने यह भी बताया कि उन्हें घर में कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है, तो वो दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) के साथ कनेक्शन बनाना पसंद करेंगी। Also Read - Bigg Boss OTT: गोल्डन गाउन पहनकर Nia Sharma ने मारी घर में एंट्री, देखें FIRST PIC

निया शर्मा ने घरवालों से कहा, 'अगर मुझे किसी के साथ कनेक्शन बनाने का मौका मिलेगा तो मैं दिव्या को जरूर चुनूंगी।' उन्होंने घरवालों के बीच कन्फ्यूजन को भी दूर किया, जिन्होंने शुरू में सोचा था कि वह प्रतीक सहजपाल के साथ एक नया कनेक्शन बनाएंगी।

बिग बॉस ओटीटी में एंट्री करने से पहले निया ने एक्साइटमेंट जाहिर की थी और अपनी स्ट्रैटेजी और फेवरेट कंटेस्टेंट के बारे में भी बताया था। आईएएनएस से बात करते हुए निया शर्मा ने कहा, 'मैं हमेशा 'बिग बॉस' में एंट्री करने के लिए चर्चा में रही हूं लेकिन मैं इस शो का हिस्सा नहीं बन पाई। आखिरकार समय आ गया है। मैं ओवर-द-टॉप हूं। मैं 24x7 शो का फॉलो कर रही हूं और मुझे पता है कि एक बार घर में जाने के बाद मुझे क्या करना है। बिग बोस ओटीटी के सभी कंटेस्टेंट्स में से मेरे पसंदीदा प्रतीक सहजपाल हैं और चाहती है कि वो मेरा कनेक्शन बने।' Also Read - Rakhi Sawant की फैन बनी Akshay Kumar की बीवी, 'ड्रामा क्वीन' ने Twinkle Khanna को ऐसे दिया जवाब

#NiaSharma said if she got a chance to make any correction...

She would choose #DivyaAgarwal Wow ? she also likes Divya....#BiggBossOTT pic.twitter.com/pGqQsA8fO3 — ?????♡︎|????? ????| (@bhaaadmejao) September 1, 2021

बताते चलें, निया शर्मा को मेकर्स ने पीछे सीजन यानी 'बिग बॉस 14' भी ऑफर किया था लेकिन एक्ट्रेस ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। निया शर्मा 'बिग बॉस ओटीटी' के घर में दाखिल हो चुकी हैं और फैंस आज के एपिसोड में उनकी एंट्री को देखने के लिए बेताब हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: Raqesh Bapat से हुई Shamita Shetty की लड़ाई, बाथरूम में किया खुद को लॉक, कहा 'नहीं रहना घर में...'