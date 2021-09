Nikki Tamboli to entre into Bigg Boss OTT: करण जौहर का रिएलिटी शो बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) लगतार खबरों में बना हुआ है। बिग बॉस ओटीटी के घर में घुसते ही प्रतियोगियों में लड़ाइयां होनी शुरू हो गईं, जो लगातार जारी हैं। बीते वीकेंड का वार में दिव्या अग्रवाल तो करण जौहर (Karan Johar) से भी भिड़ती दिखाई दीं। बिग बॉस ओटीटी की शुरुआत में हुईं लड़ाइयों से परेशान होकर दर्शकों ने कहना शुरू कर दिया कि यह शो स्क्रिप्टेड लग रहा है। दर्शकों की आवाज को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने तुरंत शो में नई एंट्री कराना शुरू कर दी हैं। बीते दिन टीवी की जानी-मानी अदाकारा निया शर्मा (Nia Sharma) बिग बॉस ओटीटी में आई हैं और अब खबरें हैं कि बिग बॉस 14 में हिस्सा लेने वाली निक्की तम्बोली (Nikki Tamboli) भी करण जौहर के शो का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: Nia Sharma ने घर में आते ही बंद कराई लड़ाई, दर्शक बोले 'यही कमी थी...'

अगर आप सोच रहे हैं कि बिग बॉस 14 फेम निक्की तम्बोली घर में प्रतियोगी बनकर आ रही हैं तो आप गलत हैं। असल में मेकर्स ने निक्की तम्बोली को इस हफ्ते स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया है, जो प्रतियोगियों से टास्क कराएंगी। बीते हफ्तों में दर्शकों ने राखी सावंत, हिना खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा और शहनाज गिल जैसे स्टार्स को स्पेशल गेस्ट के रूप में देखा है। इन सभी ने प्रतियोगियों के साथ जमकर मस्ती की थी। निक्की तम्बोली की एंट्री से भी दर्शक जबरदस्त एंटरटेनमेंट की उम्मीद लगा सकते हैं।

बताते चलें कि निक्की तम्बोली बिग बॉस 14 जीत नहीं पायी थीं लेकिन वो फिनाले में जगह बनाने में कामयाब रही थीं। दर्शकों ने निक्की को काफी प्यार दिया था, जिसके दम पर वो फिनाले तक पहुंच गई थीं। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री के कई स्टैब्लिश स्टार्स को कड़ी टक्कर दी थी। निक्की तम्बोली गायक मिलिंद गाबा की दोस्त हैं। हो सकता है कि वो घर में जाकर मिलिंद को समझाएं कि वो क्या गलती ना करें ताकि दर्शक उन्हें फिनाले से पहले बाहर का रास्ता ना दिखा दें। वैसे आप निक्की को शो में देखने के लिए कितने उत्साहित हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Also Read - TV News of The Day: Rupali Ganguly ने किया Gaurav Khanna का स्वागत, Pavitra Rishta 2.0 के ट्रेलर ने मचाई धूम