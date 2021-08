Bigg Boss OTT: इस कंटेस्टेंट के साथ बढ़ रही हैं Akshara Singh की नजदीकियां? फैंस को पसंद आई ये नई जोड़ी

Pratik Sehajpal and Akshara Singh becoming the first Couple of Bigg Boss OTT: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में कंटेस्टेंट्स के काफी लड़ाई-झगड़े देखने को मिल रहे हैं। कंटेस्टेंट्स की इन लड़ाइयों के बीच प्रतीक सहजपाल (Pratik Sehajpal) और अक्षरा सिंह (Akshara Singh) की दोस्ती और भी गहरी होती जा रही है। कई फैंस का दावा है कि शो में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में फैंस ने प्रतीक और अक्षरा को #Prakshara नया नाम दे दिया है। Also Read - Bigg Boss OTT: Raqesh Bapat को घर में परेशान होते देखकर उनके साले साहब ने तोड़ी चुप्पी, बोले 'वो इस शो के लायक नहीं...'

इस शो में दोनों को एक दूसरे के करीब और हमेशा साथ रहते हुए देखा गया हैं। फैंस ने नोटिस किया है कि प्रतीक सहजपाल के लिए नेहा भसीन का सॉफ्ट कार्नर है। प्रतीक से लड़ाई होने के बाद नेहा भसीन को उनके साथ समझौता करने के लिए उत्सुक देखा गया है। वहीं दूसरी और प्रतीक और अक्षरा इस सीजन के नए कपल नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'प्रतीक ने अक्षरा से पूछा कि खाना खा लिया अपने? इसके बाद नेहा भसीन का चेहरा देखने लायक था। यार ये नेहा का प्रॉब्लम क्या है? क्यूं जल रही है हमारे #prakshara से।' वहीं एक दूसरे यूजर ने प्रतीक और अक्षरा की जोड़ी को बेस्ट कनेक्शन जोड़ी बताया है।

Don't ever let someone tell you, you can't do something. If they don't want you to hold each other's hands, hold it ❤️

PRATIK X AKSHARA

A short compilation of the Twitter images on my TL. © #PratikFam #PratikSehajpal #AksharaSingh #BiggBossOTT #Prakshara pic.twitter.com/qifT1YoKLL

— ?????? (@risingstarJr) August 18, 2021