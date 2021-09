Bigg Boss OTT Promo: Divya Agarwal Lash out on Pratik Sehajpal after Moose Jattana : बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के घर में दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal) जमकर मनमानी कर रही हैं। ऐसे में दिव्या अग्रवाल धीरे धीरे घरवालों की आंखों में खटकने लगी हैं। यही वजह है जो बीते कुछ समय में घरवाले दिव्या अग्रवाल पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हाल ही में दिव्या अग्रवाल की मूस जटाना (Moose Jattana) और प्रतीक सेजपाल (Pratik Sehajpal) से जबरदस्त लड़ाई हो गई। पहले तो दिव्या अग्रवाल ने मूस जटाना के किरदार पर सवाल खड़े कर दिए। ये बात सुनकर मूस जटाना का खून खौल गया। Also Read - Bigg Boss OTT: एयरपोर्ट लुक को लेकर ट्रोल करने वालों को Urfi Javed का करारा जवाब, कहा 'अगर पब्लिसिटी चाहिए होती, तो बिना कपड़ों के...'

मूस जटाना ने दिव्या को जमकर खरीखोटी सुनाई। 'लेटर टास्क' के दौरान मूस जटाना ने दावा किया कि वो उनके और निशांत के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान मूस जटाना, दिव्या अग्रवाल के लिए अपशब्द करती नजर आईं। बदले में दिव्या ने कहा कि मूस कहीं भी जाकर मुंह मार सकती है।

बिग बॉस में आगे मूस जटाना के तेवर देखकर दिव्या अग्रवाल ने उनको चांटा मारने की धमकी दी। मूस जटाना से निपटने के बाद खाने को लेकर दिव्या अग्रवाल, प्रतीक सेजपाल से भिड़ गईं। इस बात का सबूत बिग बॉस का लेटेस्ट प्रोमो है। प्रतीक सेजपाल ने दिव्या अग्रवाल से खाना बनाने के लिए कहा।

दिव्या अग्रवाल ने प्रतीक को बताया कि खाना पहले से ही बना रखा है। वो बार बार किचेन में खाना नहीं बनाएगी। ये बात सुनकर प्रतीक सेजपाल, दिव्या अग्रवाल पर भड़क गए। ऐसे में भला दिव्या अग्रवाल कैसे चुप रह सकती थीं। दिव्या अग्रवाल ने कहा कि प्रतीक सेजपाल किसी पागलखाने से आया है। जवाब में प्रतीक सेजपाल ने कहा कि वो उनके घर से आए हैं।

देखें बिग बॉस ओटीटी के प्रोमोज-

प्रतीक की ये बातें सुनकर दिव्या अग्रवाल को मिर्ची लग गई। जिसके बाद दिव्या अग्रवाल और प्रतीक के बीच एक नई जंग का ऐलान हो गया। वहीं दूसरी तरफ घर के लोग बुत की तरह तमाशा देखते नजर आए।