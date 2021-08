Bigg Boss OTT PROMO: घरवालों के लिए मुसीबत बना Shamita Shetty का संचालन, टास्क में बेकाबू हुए Pratik Sehajpal और Zeeshan Khan

Pratik Sehajpal and Zeeshan Khan had ugly fight in Bigg Boss OTT: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) में इन दिनों घरवालों को नया कैप्टन चुनना है। जिसके लिए इस बार कनेक्शन को बॉस लेडी और बॉस मैन का टैग दिया गया है। इसके लिए मेकर्स ने घरवालों को एक टास्क दिया है। इसके लिए घरवालों को बीबी फैक्टरी से मिले ब्लॉक्स को इकट्ठा कर उस कनेक्शन का इनीशियल बनाना है जिसे वो कप्तानी की रेस से बाहर निकालना चाहते हैं। इस टास्क में संचालन की जिम्मेदारी शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और राकेश बापट (Raqess Bapat) को दी गई है। लेकिन ये जिम्मेदारी शमिता शेट्टी और राकेश बापट पर भारी पड़ रही है। Also Read - Bigg Boss OTT: Karan Nath को Madhuri Dixit ने किया सपोर्ट, सोशल मीडिया पर कही ये बात

शमिता शेट्टी ने बीते दिन कैप्टेंस की रेस से प्रतीक सेहजपाल (Pratik Sehajpal) और अक्षरा सिंह (Akshara Singh) को बाहर कर दिया था। आने वाले एपिसोड में भी शमिता शेट्टी का फैसला घरवालों के बीच आग लगाने वाला है। जिसकी झलक मेकर्स ने ये प्रोमो जारी करके दी थी। इस प्रोमो में प्रतीक सेहजपाल और जीशान खान (Zeeshan Khan) एक दूसरे से बुरी तरह लड़ते दिखाई दे रहे हैं। जबकि पूरा घर शमिता शेट्टी के खराब संचालन को लेकर भड़का हुआ है। बिग बॉस ओटीटी के प्लेटफॉर्म वूट ने आने वाले इस पल की झलक इस प्रोमो के जरिए दिखाई है। ये प्रोमो आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Bigg Boss OTT में होगी Urfi Javed की वापसी!! Rakhi Sawant ने की घोषणा

प्रतीक सेहजपाल ने तोड़ी बिग बॉस की प्रॉपर्टी

बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई है। आने वाले एपिसोड में प्रतीक सेहजपाल बिग बॉस के घर की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाते हुए दिखेंगे। प्रतीक सेहजपाल इस टास्क के दौरान इतने गुस्से में आ जाएंगे की बिग बॉस की प्रॉपर्टी को भी तोड़ने लगेंगे। यहां देखें प्रोमो। Also Read - Bigg Boss OTT: टास्क के दौरान Zeeshan Khan और Pratik Sehajpal में हुई हाथापायी, देखें Video

ये बनेगा घर का कैप्टन

सामने आई जानकारी के मुताबिक घर में नया बॉस मैन और बॉस लेडी का खिताब जीशान खान और दिव्या अग्रवाल को मिलने वाला है। जबकि बाकी सभी कनेक्शन्स एक-एक कर इस रेस से बाहर हो जाएंगे। अब तक घर में शमिता शेट्टी, राकेश बापट, प्रतीक सेहजपाल और अक्षरा सिंह घर के बॉस मैन और बॉस लेडी बन चुके हैं।