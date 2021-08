Bigg Boss OTT में एंट्री से पहले खुशी से बुरा हुआ Rakhi Sawant का हाल, वीडियो शेयर कर बोलीं, 'शायद मेरी शादी का ख्याल...'

Rakhi Sawant express her happiness on joining Karan Johar’s show: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) का संडे का वार काफी दिलचस्प होने वाला है। इसकी वजह इस बार टीवी रियलिटी शो के ओटीटी वर्जन में एक्ट्रेस राखी सावंत (Rakhi Sawant) और हिना खान (Hina Khan) की धमाकेदार एंट्री है। जिसके लिए बिग बॉस ओटीटी के दर्शकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हम अपनी पिछली रिपोर्ट्स में बता चुके हैं कि करण जौहर के ओटीटी शो बिग बॉस में इस बार राखी सावंत एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने वाली है। एक्ट्रेस की तस्वीरें कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुईं थी। जिसमें राखी सावंत स्पाइडर मैन के गेटअप में नजर आ रही थी। राखी सावंत ने इस दौरान मीडिया पर्सन्स के साथ खूब मस्ती भी की थी। राखी सावंत ने बिग बॉस 14 में अपने एंटरटेनमेंट से हर किसी का दिल जीत लिया था। Also Read - Bigg Boss OTT: Nishant Bhat और Moosee Jattana के बीच मिटी दूरियां, शुरू हुई शो में लव स्टोरी

अब एक बार फिर राखी सावंत अपना वही दमखम दोबारा दिखाने की तैयारी में है। जिसके लिए उन्हें संडे स्पेशल शो में बुलाया भी गया है। राखी सावंत खुद भी बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा बनने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपनी ये खुशी बयां कर रही है। इस वीडियो में एक्ट्रेस कहती हैं कि उनकी मेहनत सफल हो गई है। आखिरकार बिग बॉस ने उन्हें संडे स्पेशल एपिसोड के लिए बुला लिया है। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस राखी सावंत मजेदार अंदाज में राकेश खन्ना और ट्विंकल खन्ना के सुपरहिट गाने ‘शायद मेरी शादी का ख्याल’ गाने को गुनगुनाते दिख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, ‘देखा आखिरकार बिग बॉस ने मुझे बुला ही लिया। मेरी तपस्या सफल हो गई। मैं आ रही हूं इस संडे। इन सब कंटेस्टेंट को बताने की रियल ओटीटी तो मैं हूं।’ राखी सावंत का ये वीडियो आप यहां देख सकते हैं।

View this post on Instagram A post shared by Rakhi Sawant (@rakhisawant2511)

राखी सांवत शो में आकर क्या खास करने वाली हैं। कैसे दर्शकों को एंटरटेन करेंगी। ये देखना खासा दिलचस्प होगा। तो क्या आप करण जौहर के इस सुपरहिट शो के लिए एक्साइटेड हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं। Also Read - Bigg Boss OTT: Shamita Shetty को रोत देखकर Nishant Bhat ने की गालियों की बौछार, बोले ‘मिर्ची लगी…’