Rakhi Sawant to bring Urfi Javed back in Bigg Boss OTT: बिग बॉस ओटीटी में धमाकेदार एंट्री मारने वाली उर्फी जावेद (Urfi Javed) का पत्ता पहले हफ्ते ही कट गया। जीशान खान ने आखिरी समय पर अपना कनेक्शन उर्फी जावेद से बदलकर दिव्या अग्रवाल के साथ बना लिया, जिसके बाद करण जौहर (Karan Johar) ने उनको शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उर्फी जावेद के बेघर होते ही उनके फैंस नाराज हो उठे और उन्होंने ट्विटर पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। उर्फी को ट्विटर पर फैंस ने इस सीजन की सबसे एंटरटेनिंग प्रतियोगी तक बता डाला लेकिन शो से बाहर हो चुकी उर्फी को इस सपोर्ट का फायदा नहीं हुआ।

फैंस के बाद अब एंटरटेनमेंट की क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) उर्फी जावेद के सपोर्ट में उतर आई हैं। राखी सावंत ने कहा है कि वो खुद उर्फी को घर के अंदर लेकर जाएंगी। राखी सावंत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, ‘डियर तुम परेशान ना हो। तुम शो में दोबारा जरूर जाओगी। मैं तुम्हें शो में ले जाऊंगी। तुम मेरी बहन हो।’

राखी सावंत ने सोशल मीडिया पर उर्फी की मदद करने का ऐलान तो कर दिया है लेकिन क्या वो ऐसा करने में कामयाब रहेगी? यह बड़ा सवाल है। राखी सावंत को हाल में ही बिग बॉस ओटीटी के सेट के बाहर देखा गया था। वो स्पाइडरवुमेन की पोशाक पहनकर शो में एंट्री मारने के लिए पहुंची थी लेकिन गार्ड्स ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। ऐस में जब वो उर्फी के साथ शो में जाने की कोशिश करेगी तो उनके साथ क्या होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

वैसे आपको बता दें बिग बॉस ओटीटी 6 हफ्तों में ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद बचे हुए प्रतियोगी बिग बॉस 15 में एंट्री मारेंगे। सुनने में आ रहा है कि ओटीटी के प्रतियोगियों के साथ-साथ मेकर्स कुछ और भी कलाकारों की एंट्री बिग बॉस 15 में कराएंगे। उनमें उर्फी का नाम शामिल हो सकता है। वैसे आप उर्फी को दोबारा शो में देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।