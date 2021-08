Rakhi Sawant to Enter with Wearing A Curly Wig: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस राखी सावंत (Rakhi Sawant) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। बीते कई दिनों से राखी सावंत बिग बॉस के ओटीटी (Bigg Boss OTT) सीजन में अपनी एंट्री को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। 17 अगस्त को राखी को स्पाइडरवुमन के लुक में तैयार किया गया था। यहीं नहीं राखी सावंत स्पाइडरवुमन के लुक में बिग बॉस ओटीटी सेट के बाहर नजर आईं थी लेकिन जल्द ही उन्हें अपने बैग के साथ लौटते हुए देखा गया। अब लगता है कि मेकर्स ने राखी सावंत की मुराद सुन ली है। ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ओटीटी के निर्माताओं ने उन्हें शो का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। Also Read - Bigg Boss OTT: Nishant Bhat से लड़ाई होने के बाद फूट-फूटकर रोईं Shamita Shetty, बनीं 'कोल्हू का बैल'

राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस क्लिप में राखी सावंत एक कर्ली विग और चश्मा पहने हुए दिखाई दे रही हैं। वीडियो में राखी सावंत ने बताया है कि वो जल्द ही बिग बॉस ओटीटी का हिस्सा बनेंगी। वीडियो में राखी काफी खुश और उत्साहित नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने बिग बॉस के लिए गाना भी गाया। इसके बाद उन्होंने शो के होस्ट करण जौहर के लिए एक मैसेज शेयर किया। वीडियो में राखी ने मस्ती से गाना गाया, 'शायद मेरे शादी का ख्याल, बिग बॉस को आया है।' राखी ने कहा, 'सबकी बैंड बजाउंगी।'

बिग बॉस 14 की चैलेंजर राखी सावंत ने वीडियो साझा किया और लिखा, 'देखा आखिर कर बिग बॉस ने मुझे बुला ही लिया। मेरी तपस्या सफल रही। में आ रही हूं इस संडे, इन सब कंटेस्टेंट्स को बताने की रियल ओटीटी तो में ही हूं।' बिग बॉस ओटीटी के इस सीजन को करण जौहर होस्ट कर रहे हैं। हाल ही में मेकर्स ने बिग बॉस का नया प्रोमो भी जारी किया है, जिसमें सलमान खान नजर आ रहे हैं। साथ ही इस वीडियो के बैकग्राउंड में एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा की आवाज सुनाई दे रही है।