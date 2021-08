Bigg Boss OTT: Shamita Shetty संग डिनर डेट पर पहुंचे Raqesh Bapat, अदाकारा ने मांगा किस

Bigg Boss OTT: Raqesh Bapat and Shamita Shetty enjoys their Dinner Date: बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के घर में शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) और राकेश बापट (Raqesh Bapat) एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के तौर पर उभर कर आए हैं। लोगों को शमिता शेट्टी और राकेश बापट की जोड़ी अप पसंद आने लगी है। वहीं घरवाले भी इन दोनों को साथ देखकर काफी खुश हैं। हाल ही में बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट्स बॉलीवुड अदाकारा शमिता शेट्टी और राकेश बापट की शादी की प्लानिंग करते नजर आए थे। इसी बीच राकेश बापट और शमिता शेट्टी के बीच की नजदीकियां और भी बढ़ने लगी है। बीते दिन से शमिता शेट्टी और राकेश बापट का एक रोमांटिक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। Also Read - Bigg Boss 15 PROMO: बीच जंगल में गुम Salman Khan, कहीं नहीं मिला बिग बॉस का घर !! {Video}

इस वीडियो में शमिता शेट्टी, राकेश बापट से किस मांगती नजर आ रही हैं। वहीं एक दूसरे वीडियो में शमिता शेट्टी और राकेश बापट डिनर डेट इंजॉय करते नजर आ रहे हैं। बिग बॉस के घर में शमिता शेट्टी और राकेश बापट को एक साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने को मिल रहा है। एक टास्क के दौरान शमिता शेट्टी और राकेश बापट डेट का मजा लेते नजर आए।

इस दौरान शमिता शेट्टी और राकेश बापट को एक साथ रोमांटिक डांस भी करने का मौका मिला। वीडियो में शमिता शेट्टी और राकेश बापट एक साथ बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इन वीडियोज से पहले शमिता शेट्टी और राकेश बापट का एक वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें राकेश बापट रोती हूुई शमिता शेट्टी को हग करते दिखे थे। Also Read - Bigg Boss OTT: Arshi Khan ने Divya Agarwal के गेम प्लान की उड़ाईं धज्जियां, बोली ‘वो तो इस सीजन की प्रियंका जग्गा...’

शमिता शेट्टी और राकेश बापट की इन वीडियोज ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। बीतते समय के साथ शमिता शेट्टी और राकेश बापट की केमिस्ट्री और भी शानदार होती चली जा रही है। चंद रोज पहले सोशल मीडिया पर राकेश बापट और शमिता शेट्टी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में राकेश बापट बात करते हुए शमिता शेट्टी के पैर दबाते नजर आए थे। Also Read - Bigg Boss OTT वीकेंड के वार में धांसू एंट्री मारेंगी Sunny Leone, हुई Karan Johar की छुट्टी?

देखें बिग बॉस ओटीटी में शमिता शेट्टी और राकेश बापट की वीडियोज-

View this post on Instagram A post shared by Voot (@voot)

View this post on Instagram A post shared by Bigg Boss (@biggboss.khabri_)

View this post on Instagram A post shared by Areeba_annu_07 (@areeba_annu07)

View this post on Instagram A post shared by BiggBoss 15 (@bigboss_khabri_15)

View this post on Instagram A post shared by BB_couples✨ (@raqeshamita__fc)

राकेश बापट और शमिता शेट्टी की इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया थे। शमिता शेट्टी और राकेश बापट के इन वीडियोज को देखकर फैंस इनकी शादी के बारे में बात करने लगे हैं। वैसे आपको शमिता शेट्टी और राकेश बापट की जोड़ी कैरी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।