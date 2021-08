Bigg Boss OTT में सबको चैलैंज करेंगे Raqesh Bapat, शो में खुलेंगे टूटी शादी से जुड़े गहरे राज?

Bigg Boss OTT: Raqesh Bapat will be seen in Karan Johar's Reality show: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) का विवादित रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) 8 अगस्त यानी इस रविवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाला है। कहना गलत नहीं होगा कि अब ‘बिग बॉस 15’ के आने में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में ‘बिग बॉस 15’ को लेकर सोशल मीडिया पर गहमागहमी काफी बढ़ चुकी है। इसी बीच ‘बिग बॉस 15’ में नजर आने वाले कंफर्म कंटेस्ट्स के नाम से भी पर्दा हटता चला जा रहा है। बीते कुछ समय में कई सितारों ने इस खबर पर मुहर लगाई है कि वो करण जौहर (Karan Johar) के शो में नजर आने वाले हैं। वहीं कुछ सितारों के तो प्रोमोज भी सामने आ चुके हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि मेकर्स ने फिल्म और टीवी एक्टर राकेश बापट (Raqesh Bapat) के नाम पर भी मुहर लगा दी है। Also Read - Bigg Boss OTT Promo: भोजपुरी इंडस्ट्री का नाम खराब करने वालों की बोलती बंद करेंगी Akshara Singh, देखें वीडियो

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की मानें तो राकेश बापट इस रविवार को ‘बिग बॉस 15’ के घर में धमाकेदार एंट्री मारने वाले हैं। राकेश बापट तुम बिन, दिल विल प्यार व्यार कौन है जो सपनों में आया और हीरोइन जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसके अलावा राकेश बापट टीवी सीरियल सात फेरे, कुबूल है, मर्यादा लेकिन कब तक, बहू हमारी रजनीकांत, इश्क में मर जावां और होंगे जुदा ना हम में नजर आ चुके हैं।

तलाक की वजह से सुर्खियां बटोर चुके हैं राकेश बापट

राकेश बापट ने साल 2019 में अपनी पत्नी रिद्धि डोगरा के साथ तलाक ले लिया था। उस दौरान राकेश बापट ने अपनी 7 साल लंबी शादी को खत्म कर लिया था। राकेश बापट और रिद्धि डोगरा ने साल 2011 में शादी की थी। रिद्धि डोगरा और राकेश बापट ने अपनी टूटी शादी को लेकर मीडिया में ज्यादा बात नहीं की है। Also Read - Bigg Boss OTT: गालियों के दम पर शो हिट कराना चाहेंगे Karan Johar, क्या पूरी होगी मेकर्स की तमन्ना?

ऐसे में फैंस कयास लगा रहे हैं कि बिग बॉस 15 के घर में राकेश बापट की टूटी शादी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। बिग बॉस 15 के घर में राकेश बापट की पर्सनल लाइफ को लेकर भी कई राज खुल सकते हैं। Also Read - Bigg Boss OTT Promo: ‘कभी खुशी कभी गम’ की Poo बन गए Karan Johar, देखें वीडियो

देखें राकेश बापट की तस्वीरें-

View this post on Instagram A post shared by Raqesh Bapat (@raqeshbapat)

View this post on Instagram A post shared by Raqesh Bapat (@raqeshbapat)

View this post on Instagram A post shared by Raqesh Bapat (@raqeshbapat)

रिद्धिमा पंडित के साथ रोमांस कर चुके हैं राकेश बापट

राकेश बापट सीरियल हमारी बहू रजनीकांत में टीवी अदाकारा रिद्धिमा पंडित के साथ काम कर चुके हैं। ऐसे में बिग बॉस 15 के घर में इन दोनों सितारों की जोड़ी एक बार फिर से नजर आने वाली है। फैंस राकेश बापट और रिद्धिमा पंडित को साथ देखने के लिए काफी बेताब हैं। फैंस जानना चाहते हैं कि असल जिंदगी में रिद्धिमा पंडित और राकेश बापट की कितनी बनती है।