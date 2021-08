Bigg Boss OTT: Raqesh Bapat को घर में परेशान होते देखकर उनके साले साहब ने तोड़ी चुप्पी, बोले 'वो इस शो के लायक नहीं...'

Bigg Boss OTT: Raqesh Bapat's Brother in Law Akshay Dogra react on his entry: टीवी एक्टर राकेश बापट (Raqesh Bapat) बिग बॉस ओटीटी (Bigg Boss OTT) के पहले ही एपिसोड से सुर्खियां बटोर रहे हैं। राकेश बापट का शांत स्वभाव लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। राकेश बापट घर के सभी सदस्यों के साथ दोस्ती बनाए हुए हैं। राकेश बापट ने बिग बॉस के घर में जाने से पहले इस बात का खुलासा किया था कि उन्हें बिग बॉस के फॉर्मेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बात को लेकर करण जौहर ने भी वीकेंड के वार में राकेश बापट की क्लास लगाई थी। इसी बीच राकेश बापट के साले साहब ने उनकी एंट्री को लेकर चौंकाने वाला बयान दे दिया है। राकेश बापट के साले साहब अक्षय डोगरा ने दावा किया है कि राकेश बापट बिग बॉस ओटीटी में रहने लायक ही नहीं हैं। Also Read - Bigg Boss OTT: Divya Agarwal ने फिर दिखाया Shamita Shetty को एटीट्यूड, बोली 'मैं सलमान या करण से नहीं डरती...'

एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई से बात करते हुए अक्षय डोगरा ने कहा, 'राकेश बापट की एक्स वाइफ और उनके परिवार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो बिग बॉस के घर में जा रहे हैं। राकेश बापट ने शो में जाने से पहले एक भी सीजन नहीं देखा है। राकेश बापट को नहीं पता है कि बिग बॉस में कैसे काम होता है। मैंने भी कभी बिग बॉस नहीं देखा। ये एक निगेटिव शो है। आपको इस घर में मेकर्स के नियम और कानून मानने होते हैं। ऐसे में शो को समझे बिना जाना ठीक नहीं है।'

आगे अक्षय डोगरा ने बताया, 'राकेश बापट को एक्सपेरीमेंटल चीजें करने का शौक है। वो हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि राकेश बापट बिग बॉस के लिए नहीं बने हैं। बिग बॉस के घर में रहने के लिए राकेश बापट बहुत ही साधारण हैं। राकेश बापट एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पर लोग हमेशा ही गेम खेलते रहते हैं। राकेश बापट को ये पता ही नहीं है कि इस शो में हो क्या रहा है। मुझे पता है कि इस समय राकेश बापट का घर में क्या हाल होगा।'

देखें राकेश बापट और अक्षय डोगरा की तस्वीरें-

अक्षय डोगरा ने आगे कहा, 'मेरे दोस्त अक्सर राकेश बापट और बिग बॉस के घर के बारे में बात करते हैं। ऐसे में मुझे इस बात का पता रहता है कि शो में चल क्या रहा है लेकिन मैं बिग बॉस देख नहीं पाता। मैं राकेश बापट को बिग बॉस के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन्होंने एक बड़ा चैलेंज ले लिया है। राकेश बापट एक संत की तरह है जो गेम खेलने वाले लोगों के बीच फंस गया है। मुझे उम्मीद है कि राकेश बापट इस गेम को अच्छे से खेलेंगे।'